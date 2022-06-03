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Украинские беженцы смогут получить около 2400 долларов: кому выплатят средства

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Украинские беженцы смогут получить около 2400 долларов: кому выплатят средства

Украинские беженцы смогут получить около 2400 долларов / Фото: Pexels

Правительство Канады выплатит украинским беженцам, прибывшим в страну после начала полномасштабной войны, финансовую помощь. Кто может получить средства и как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Рассчитывать на получение финансовой помощи могут граждане Украины, а также члены их семей, имеющие действующее разрешение на обучение или работу в Канаде, временное разрешение на проживание или участвующее в CUAET (программа экстренной иммиграции). Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.

сколько можно получить и как это сделать

Взрослые украинцы смогут получить 3000 канадских долларов (примерно 2400 долларов США), а дети до 17 лет1500 канадских долларов (примерно 1200 долларов США).

Чтобы оформить заявку на получение средств, ее следует подать онлайн на сайте правительства Канады. Но перед этим следует открыть банковский счет в канадском банке. Деньги придут в течение пяти дней.

Чтобы открыть банковский счет в канадском банке, украинским беженцам нужно иметь:

  • документ, удостоверяющий статус временного резидента (это может быть разрешение на работу или обучение, разрешение на временное проживание и т.п.);
  • паспорт.

Обратите внимание, что документ о предоставлении статуса временного резидента должен иметь запись о том, что гражданин Украины пересек границу с Канадой по программе CUAET. Если этой записи нет, перед открытием банковского счета вам нужно подать заявку и получить разрешение, чтобы продлить свое пребывание в стране как работник, студент или посетитель Канады.

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