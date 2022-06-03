Украинские беженцы смогут получить около 2400 долларов: кому выплатят средства

Правительство Канады выплатит украинским беженцам, прибывшим в страну после начала полномасштабной войны, финансовую помощь. Кто может получить средства и как это сделать – читайте в материале ТСН.ua.

Рассчитывать на получение финансовой помощи могут граждане Украины, а также члены их семей, имеющие действующее разрешение на обучение или работу в Канаде, временное разрешение на проживание или участвующее в CUAET (программа экстренной иммиграции). Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.

сколько можно получить и как это сделать

Взрослые украинцы смогут получить 3000 канадских долларов (примерно 2400 долларов США), а дети до 17 лет — 1500 канадских долларов (примерно 1200 долларов США).

Чтобы оформить заявку на получение средств, ее следует подать онлайн на сайте правительства Канады. Но перед этим следует открыть банковский счет в канадском банке. Деньги придут в течение пяти дней.

Чтобы открыть банковский счет в канадском банке, украинским беженцам нужно иметь:

документ, удостоверяющий статус временного резидента (это может быть разрешение на работу или обучение, разрешение на временное проживание и т.п.);

паспорт.

Обратите внимание, что документ о предоставлении статуса временного резидента должен иметь запись о том, что гражданин Украины пересек границу с Канадой по программе CUAET. Если этой записи нет, перед открытием банковского счета вам нужно подать заявку и получить разрешение, чтобы продлить свое пребывание в стране как работник, студент или посетитель Канады.