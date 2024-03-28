Украинские беженцы за границей должны подать декларации о доходах: чем грозит неуплата налогов

Первый автоматический обмен информацией о финансовых счетах по международному стандарту отчетности состоится в сентябре 2024 года.

Украинские беженцы должны до 1 мая подать декларации о доходах в Государственную налоговую службу Украины, в том числе полученные за границей. Для контроля за уплатой налогов будет обмен информацией между Украиной и 110 иностранными налоговыми администрациями.

Об этом сообщает издание "Главком".

С 1 июля 2023 г. украинские банки начали собирать информацию о своих клиентах-нерезидентах в стандарте CRS (Common Reporting Standart) с целью информирования налоговой и дальнейшего обмена этими данными с другими государствами. Также другие страны проводят сбор информации в случае наличия счетов украинских резидентов.

Первый автоматический обмен информацией о финансовых счетах по международному стандарту отчетности состоится в сентябре 2024 года.

Согласно закону о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно имплементации этого международного стандарта, страны обменяются данными за второе полугодие 2023 года. Это будет первый отчетный период, а в дальнейшем отчетным периодом будет считаться предыдущий календарный год.

Обмен информацией коснется данных о владельцах счетов нерезидентов, находящихся в соответствующем подотчетном государстве.

Задекларировать свои доходы, в частности, полученную за границей социальную помощь обязаны даже беженцы пенсионного возраста. Соцпомощь не подлежит налогообложению, но неподача декларации может привести к штрафу (340 грн.) в случае отказа от декларирования.

Не будут облагаться налогом в Украине средства в зарубежных банках украинцев, которые не превышают $250 тыс. Большая сумма станет поводом для “писем счастья” от налоговой.

Более того, если, например, социальная служба Германии узнает о наличии средств у беженцев в украинских или немецких банках, придется как минимум вернуть всю полученную за два года социальную помощь. Кроме того, необходимо будет вернуть оплаченную стоимость жилья и медицинской страховки (а это уже около 20 тысяч евро на одного человека).

В случае игнорирования этого требования может наступить ответственность в виде лишения свободы сроком до пяти лет по немецким законам.

Напомним, в немецком Бундестаге начали раздаваться призывы о лишении выплат украинских мужчин, находящихся в стране в статусе беженцев.

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