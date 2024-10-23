Украинские бизнес-ассоциации призвали президента возобновить бронирование: «один воин – это шесть человек, платящих налоги»

Решение об остановке бронирования, к которой прибегли в правительстве, может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям. Поэтому нужно восстановить бронирование на уровне министерств – ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали, прежде всего, местные администрации.

Об этом говорится в открытом письме президенту Владимиру Зеленскому, которое подписали председатели Национальной ассоциации добывающей промышленности, ОП «Укрметаллургпром», Украинской ассоциации производителей ферросплавов, Всеукраинского союза производителей стройматериалов и Ассоциации «Укрцемент».

«Для сохранения экономического потенциала Украины крайне важно сохранение человеческого капитала, особенно в отраслях, производственные процессы в которых сложны технологически, и требуют длительной подготовки кадров. Именно для сохранения ключевых работников, а соответственно и производственного потенциала предприятий государство во время военного положения использует такой механизм как бронирование работников», — напомнили Ассоциации.

Подписавшиеся подчеркнули, что украинский бизнес страдает не только от отключений электроэнергии, обстрелов и блокирования морской логистики, но и от потерь человеческого капитала. Однако предприятия приспособились к действующей процедуре бронирования, позволяющей крупным предприятиям, которые платят высокую официальную зарплату и обеспечивают налоговые вычеты, получать статус критически важных предприятий, чтобы дать им возможность забронировать до 50% военнообязанных работников.

«Действующий порядок бронирования не совершенен и содержит определенные недостатки, которые позволяют предоставлять статус критически важного предприятия компаниям, которые по сути таковыми не являются. В первую очередь речь идет о возможности получения такого статуса по решению местных государственных администраций (военных администраций). И мы понимаем и разделяем стремление президента навести порядок с бронированием работников. Но на фоне сомнительных решений местных властей полностью приостановили процессы бронирования и профильные министерства», — подчеркивается в письме.

Представители ассоциаций напомнили: решение о приостановлении определения предприятий критически важными для функционирования экономики и проведения аудита принятых решений, согласно опубликованному выписке из протокола заседания правительства, не касалось министерств. Поэтому на уровне министерств механизм должен быть восстановлен как можно быстрее.

«Процедура проверки обоснованности и оснований для определения или подтверждения статуса критически важных предприятий, а также бронирования работников осуществлялась министерствами на высоком уровне. Мы убеждены, что ваши поручения были направлены на выявление рисков и недостатков для их дальнейшего устранения, но не преследовали цель остановить все процессы бронирования для действительно критически важных предприятий, ведь это может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям», — подчеркнули подписанты.

В письме подчеркивается, что комплектование ВСУ личным составом и материальным обеспечением обеспечивается исключительно внутренними возможностями экономики Украины, поэтому необходимо максимально сохранить экономический и промышленный потенциал Украины.

«В этом году вы отметили, что один воин – это шесть человек в гражданской жизни, уплачивающие налоги. В связи с этим, просим вмешаться в сложившуюся ситуацию и предоставить поручение уполномоченным органам и должностным лицам Кабмина относительно оперативного восстановления на уровне министерств процессов подтверждения статуса критически важных предприятий для функционирования экономики и восстановления процесса бронирования персонала таких предприятий, в том числе числе с использованием фукционала портала "Действие", — резюмировали подписанты.