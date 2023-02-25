Украинские бойцы получили дроны, бусы и «скорые» от «Стального фронта» на 18 млн грн

Стоимость техники – 18 млн грн, передача состоялась в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова «Стальной фронт».

Дроны и «бусы» будут использоваться для мониторинга украинской границы. Для этого их оборудуют специальными мониторинговыми комплексами. Кроме того, за ситуацией на наших границах будут следить и дроны с тепловизорами.

Мы передаем пограничникам авто, на которые будут установлены специальные комплексы для того, чтобы ребята могли патрулировать границы даже в труднодоступных местах. Также передаем комплексы Аутели с тепловизорами – знаем, что это сейчас особенно актуально в восточных регионах», — отметил руководитель Проектного офиса компании Метинвест Александр Водовиз.

«Скорые», переданные компанией, поедут в Бахмут, где сейчас горячее всего, и где эти авто сейчас нужны как никогда. К отправке на передовую все машины прошли техосмотр, так что каждая из них готова к выполнению задач.

«Скорые» мы покупали в Италии через своего человека – медсестру Людмилу Гудз. Она помогла нам доставить в Украину уже около 60 автомобилей скорой помощи. Эти 20 машин мы передаем пограничникам, ГУР и Силам специальных операций. Надеемся, что сейчас в горячих точках, в частности в Бахмуте, эти скорые помогут спасать жизнь. «Стальной фронт» всегда приобщается к помощи, а эти 20 автомобилей помогут спасти жизнь наших ребят», — объяснил Водовиз.

Военные объясняют: «бусы», полученные от Метинвеста, будут использоваться непосредственно на линии государственной границы, в том числе – как подвижные наблюдательные пункты.

«То, что «Стальной фронт» сам подготовил технически машины к передаче, – это большая им благодарность. Теперь мы не будем на это терять время, и машины сразу пойдут на передовую. Там невозможно предсказать сколько машина проживет. Она может прожить 2-3 месяца, может, полгода. А может и суток не быть», — объяснил представитель ГНСУ Александр Себало.

Не меньшее значение имеют и быстрые – ведь чем быстрее военнослужащий попадет к медикам, тем дольше будет его жизнь и меньше последствия ранения.

«Современные автомобили скорой помощи не просто спасают жизнь. Они помогают человеку потом вернуть целым и на фронт, и в семью. Поэтому это очень важно», – подчеркнул Александр Себало.

Как известно, с 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы «Стальной Фронт». Компания передала защитникам 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не снабжает ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам почти 1 700 тепловизоров и 321 автомобиль и «скорые», а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.

Напомним, за год войны предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали в поддержку Вооруженных сил Украины и пострадавшим от войны украинцам 5 млрд грн.