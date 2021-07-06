Украинские фермеры уничтожают урожай черешни: что случилось и повлияет ли это на стоимость ягоды

Рынок черешни в Украине сейчас перенасыщен.

Украинские фермеры уничтожают урожай черешни — по крайней мере в Мелитополе. Центнера спелой ягоды идут просто в помойку.

Почему сложилась такая ситуация и какая цена на черешню на украинских рынках сейчас, рассказали в Сніданку з 1+1.

Анатолий Тиховод работает в аграрной сфере более 20 лет. У него свой сад черешни — это более 12 гектаров. В этом году фермер вынужден просто избавляться твоих черешни, потому что не втсигае реализовать ее. Убыточной черешни в его хозяйстве более 20 тонн. Срезать свою черешню и просто выбрасывать ее вынуждены сейчас много других украинских фермеров, потому что так они хотя бы подготовят дерева до следующего урожая.

Несмотря на такую ситуацию рынок черешни в Украине сейчас перенасыщен. Но цены на ягоду цены в некоторых местах заоблачные. "В среднем мы из своего сада отпускали черешню от 20-30 грн за кг. Если довести до областного центра или столицы, то это еще 10 грн. Более 50-60 гривен она не должна была стоить", — говорит председатель ОО "Аграрный союз" Запорожской областиАнатолий Тиховод.

Прилавки базаров и супермаркетов переполнены спелой черешней: стоимость от 35 до 60 грн. На столичных рынках черешня не только украинский, но даже из Австралии. Она стоит около 400 гривен за килограмм. Кроме того, мелитопольская черешня стоит 150 гривен за килограмм. В окрестностях ягода значительно дешевле — по 35 и 60 грн.

Следует заметить, хоть стоимость на сезонные ягоды и фрукты постепенно снижаются, они все равно стоят дороже, чем в прошлом году. В частности, на рынке за неделю снизилась цена малины почти в половину: теперь ее продают от 60 до 120 грн за килограм- это вдвое дороже, чем в прошлом году.

Мелитопольские фермеры уничтожают урожай черешни: что случилось

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