Украинские ФЛП обнаружили в своих электронных кабинетах новые штрафы

Украинские ФЛП обнаружили в своих электронных кабинетах новые штрафы

Выяснилось, что это просроченные платежи за период карантина.

Новые штрафы. Украинские ФЛП в период карантинных ограничений обнаружили в своих электронных кабинетах новые штрафные начисления.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 16 ноября.

Отмечается, что у многих представителей малого и среднего бизнеса разные суммы по налоговым обязательствам. После обращений за разъяснениями, выяснилось, что это просроченные платежи за период карантина. Хотя предварительно в правительстве анонсировали, что эти платежи будут отменены.

В главном управлении Фискальной службы объяснили, что штрафы были начислены системой автоматически. Поэтому юристы советуют всем предпринимателям проверять самостоятельно свои аккаунты. И в случае выявления штрафных начислений – письменно обращаться в налоговую.

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