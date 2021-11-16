Украинские ФЛП обнаружили в своих электронных кабинетах новые штрафы

Выяснилось, что это просроченные платежи за период карантина.
Новые штрафы. Украинские ФЛП в период карантинных ограничений обнаружили в своих электронных кабинетах новые штрафные начисления.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 16 ноября.
Отмечается, что у многих представителей малого и среднего бизнеса разные суммы по налоговым обязательствам. После обращений за разъяснениями, выяснилось, что это просроченные платежи за период карантина. Хотя предварительно в правительстве анонсировали, что эти платежи будут отменены.
В главном управлении Фискальной службы объяснили, что штрафы были начислены системой автоматически. Поэтому юристы советуют всем предпринимателям проверять самостоятельно свои аккаунты. И в случае выявления штрафных начислений – письменно обращаться в налоговую.
Читайте также:
- Почему не исчезает пандемия коронавируса и даже набирает обороты в Украине — врач ответил
- Есть "высокая вероятность" нового вторжения России на территорию Украины – данные западных спецслужб
- Зима уже близко: синоптики рассказали украинцам, к какой погоде готовиться в самое холодное время года