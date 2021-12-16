Украинские фрилансеры увеличили свои доходы: сколько зарабатывают

Число таких онлайн-работников еще возросло на 14%.

На 20% выросли доходы украинских фрилансеров: результаты исследования опубликовала одна платежная платформа.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

По их данным, за третий квартал этого года фрилансеры и IT-компании заметно нарастили свою прибыль в течение года. В среднем IT-специалисты зарабатывали более четырех тысяч долларов в месяц. Фрилансеры получали 3720 долларов. К слову, количество таких онлайн-работников еще выросло на 14%.

Больше всего заработали украинские онлайн-продавцы, работающие на международных торговых площадках. Их заработок составил около 10 тысяч долларов. В частности, вырос доход стоковых фотографов на 8%. За июль-сентябрь они заработали в среднем около полутора тысяч долларов.

Как сообщалось, в Киеве на одну вакансию служащего или руководителя претендуют 10 человек. Это происходит из-за дисбаланса, несоответствия спроса на рабочую силу и его предложения. Средний размер зарплаты в вакансиях увеличился с 8,7 тыс. грн в прошлом году до 10,4 тыс. грн.

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