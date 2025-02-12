Украинские газовые хранилища почти пусты: запасов не хватает для экономики – эксперт

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины добились рекордно низкого уровня, что создает серьезные риски для стабильности энергосистемы.

Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

«Также надо отметить, что недостаточный уровень наполненности подземных хранилищ газа тоже плохо отражается на энергетической системе, поскольку на сегодняшний день у нас в хранилищах находится газа менее 10% от их проектной мощности, подразумевается активного газа, или 2,9 миллиарда кубических метров, что исторически низкий рекорд. В среднем в Европейском союзе этот показатель составляет 49%», – подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация усугубляется похолоданием, что приведет к росту потребления газа. Омельченко подчеркнул, что в таких условиях Украина не сможет обойтись без импорта голубого топлива.

«Кроме того, нам не обойтись без увеличения импорта электрической энергии и природного газа, потому что практически наши подземные хранилища на сегодняшний день не могут уже обеспечить потребности экономики, населения при тех запасах, которые есть сейчас», – заявил эксперт.

По прогнозам Омельченко, ближайшие две недели будут критическими для энергетической системы страны.

«Поэтому, безусловно, что ситуация в следующие две недели будет сложная», – предупредил он.

Недавно министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина дополнительно нуждается не менее 1 млрд куб. м к концу 2025 года.