Украинские госбанки за второй квартал получили втрое большую прибыль: кто лидирует

Украинские госбанки за второй квартал получили втрое большую прибыль: кто лидирует

Наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был "Приватбанк".

Во втором квартале 2021 года государственные банки получили прибыль на общую сумму 10,8 млрд грн. Почти на 86% этот объем был сформирован за счет прибыли "ПриватБанка" — 9,2 млрд грн.

Более подробно об этом рассказали в Министерстве финансов Украины.

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Сохранилась тенденция к росту объема кредитного портфеля клиентов банков государственного сектора. По сравнению с апрелем 2021 года, он увеличился на 9,8 млрд грн (на 4,4%), из которых 5,4 млрд грн — увеличение объема кредитов, предоставленных юридическим лицам, 4,4 млрд грн — прирост кредитного портфеля физических лиц.

Объем средств физических лиц на счетах банков государственного сектора за второй квартал 2021 увеличился на 2,4 млрд грн (на 0,6%) при одновременном сокращении на 5,8 млрд грн (на 1,8%) объема средств юридических лиц и небанковских финансовых учреждений.

Наиболее прибыльным среди банков государственного сектора был АО КБ "Приватбанк" — 9,2 млрд грн; за второй квартал "Ощадбанк" получил 513 млн гривен. Прибыль "Укргазбанка" составил — 726 млн гривен, а "Укрэксимбанк" получил 1,123 млрд гривен.

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