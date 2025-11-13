Украинские компании попали под санкции США: в чем причина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Две компании, зарегистрированные в Украине, попали под американские санкции из-за поддержки производства Ираном баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщили на сайте Министерства финансов США.

«По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих программ ядерного и обычного оружия, а также поддержки своих террористических приспешников», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Герли.

Всего под санкции попали 32 физических и юридических лиц, в частности компании из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Китая, Индии, Германии и Украины.

Из обнародованной Минфином США информации следует, что американские санкции применены в отношении ООО «ГК Императив Украина» и ООО «Экофера».

«Иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои украинские подставные компании GK Imperativ Ukraina LLC и Ekofera LLC для закупки и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы положения и магнитометры», — говорится в сообщении.

Упомянутые приборы поставлялись иранской государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), производящей военные самолеты Ирана и БПЛА серии Ababil.

В схеме была задействована гражданка Ирана Батул Шафиеи, которая присылала платежи украинским компаниям, а также организовывала поставки товаров «Экоферы» в Иран.

Еще один иранец — Саид Пахлавани Неджад — выступал посредником между украинскими фиктивными компаниями и HESA, способствуя продаже компонентов генераторов, двигателей, индикаторов ориентации, сенсоров и другого оборудования для HESA.

Из открытых источников известно, что ООО «ГК Императив Украина» зарегистрировано в Харькове, основной вид деятельности — оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о готовности развивать сотрудничество с этой страной, в частности в военной сфере.