Украинские металлурги призывают отсрочить внедрение CBAM: из-за войны невозможно инвестировать в модернизацию
Отсрочка европейской экологической пошлины СВАМ является насущной проблемой для украинской экономики, ведь предприятиям необходимы миллиарды евро для модернизации, но война делает невозможным их привлечение.
Об этом рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко в интервью Интерфакс-Украина.
«Это очень насущная для нас проблема. Мы понимаем потребность в модернизации оборудования, чтобы перейти в зеленую металлургию. Но есть определенные обстоятельства, такие как война, которые не позволяют сделать это сейчас. Мы очень благодарны правительству за включение в программу евроинтеграции пункта отсрочки требований CBAM для украинских производителей. Нужно отсрочить их на время военного положения плюс 3-4 года, чтобы мы могли восстановиться после войны и начать модернизацию», - отметил Мироненко.
Он отметил, что у Метинвеста есть полное понимание того, что и как нужно сделать. Но в целом зеленая модернизация наших активов в Украине вместе с совместными предприятиями оценивается около $8 млрд.
Напомним, по данным ФРУ, в случае внедрения СВАМ для Украины, уже к 2034 гг. падение ВВП составит $8,7 млрд к 2026 г., а в 2034 – уже $11,3 млрд. Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности2,2 достичь $3,6 млрд в 2034 г.
Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно послать официальный запрос. В то же время такого запроса от украинской власти нет.