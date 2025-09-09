Украинские металлурги призывают отсрочить внедрение CBAM: из-за войны невозможно инвестировать в модернизацию

Реклама

Об этом рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко в интервью Интерфакс-Украина.

«Это очень насущная для нас проблема. Мы понимаем потребность в модернизации оборудования, чтобы перейти в зеленую металлургию. Но есть определенные обстоятельства, такие как война, которые не позволяют сделать это сейчас. Мы очень благодарны правительству за включение в программу евроинтеграции пункта отсрочки требований CBAM для украинских производителей. Нужно отсрочить их на время военного положения плюс 3-4 года, чтобы мы могли восстановиться после войны и начать модернизацию», - отметил Мироненко.

Он отметил, что у Метинвеста есть полное понимание того, что и как нужно сделать. Но в целом зеленая модернизация наших активов в Украине вместе с совместными предприятиями оценивается около $8 млрд.

Напомним, по данным ФРУ, в случае внедрения СВАМ для Украины, уже к 2034 гг. падение ВВП составит $8,7 млрд к 2026 г., а в 2034 – уже $11,3 млрд. Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности2,2 достичь $3,6 млрд в 2034 г.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно послать официальный запрос. В то же время такого запроса от украинской власти нет.