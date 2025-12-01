Украинские металлурги заявляют о планах увеличивать выплавку стали в 2026 году на фоне дефицита металлолома

Реклама

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию топ-менеджеров компаний, представленную на состоявшейся 28 ноября конференции Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет").

Планы компании Interpipe

Компания Interpipe планирует возобновить выплавку стали на заводе "Интерпайп Сталь" в конце декабря после вынужденной, аварийной, временной остановки предприятия и увеличить объемы выплавки в следующем году. "В планах компании - до конца года мы должны иметь сталь", - сказал председатель правления "Интерпайп Днепровтормет" Валентин Макаренко.

Достаточно значительные объемы стали, которые были запланированы в этом году, будут перенесены в планы следующего года. Это потребует поставки дополнительного ресурса металлолома на завод "Интерпайп Сталь".

"По сравнению с предыдущей программой, наши планы на 2026 год будут еще увеличены по потреблению и потребности в металлоломе", - сказал Макаренко.

Производственная программа "Метинвеста"

Присутствовавший на мероприятии генеральный директор компании "Метинвест-Ресурс", отвечающей за обеспечение ломом предприятий группы "Метинвест", Иван Ковалевский сказал, что компания работает в запланированном формате, даже с увеличением объема выплавки - на 300-500 тысяч тонн в 2026 году. "Потребление (лом - ред.) у нас планирует расти", - добавил Ковалевский.

Дефицит лома на внутреннем рынке

Оба спикера подчеркнули, что на сегодняшний день на внутреннем рынке наблюдается дефицит лома, который необходим сталеплавильным предприятиям для выполнения планов по увеличению выплавки стали.

Опираясь на статистику "УАВтормета", Валентин Макаренко сказал, что хотя компания Interpipe снизила использование металлолома в этом году, даже при таких условиях общее потребление металлолома по стране выросло на 100 тысяч тонн за 10 месяцев этого года по сравнению с январем-октябрем предыдущего года.

"Если бы Interpipe работал в полную силу, то было бы не плюс 100 тысяч тонн за эти периоды до прошлого года (а гораздо больше - ред.)", - добавил Макаренко. Брухтозаготовительным компаниям было бы сложно обеспечить рынок такими большими объемами.

Ковалевский привел другое доказательство дефицита лома на внутреннем рынке - ломозаготовительные компании не полностью выполняют планы перед "Метинвестом" по количеству отгруженного лома, согласно уже заключенным договорам.

"Невыполнение планов от всех компаний (бурхтозаготовителей - ред.) – 89 тысяч тонн… Если у нас такой "профицит", почему они ежемесячно недовыполняют свои берущие на себя обязательства?" – добавил Ковалевский.

Статистика рынка металлолома

За январь-октябрь 2025 года заготовка металлолома в Украине составила 1,7 млн. тонн, что на 16% больше показателя прошлого года, свидетельствуют данные ассоциации "УАВтомет". При этом потребление металлолома металлургическими предприятиями составило почти 1,3 млн тонн.

Объем экспорта за 10 месяцев этого года составил 345,2 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт металлолома вырос в 1,5 раза . При этом производство стали сократилось на 5% – до 6,1 млн тонн.

Напомним, за 9 месяцев 2025 года экспорт лома черных металлов вырос на 54% - до 311,8 тысяч тонн, что является большим показателем за весь 2024 год.

12 ноября на сайте "Правительственный портал" был опубликован проект постановления Кабмина о квотах на экспорт-импорт товаров в 2026 году . Для экспорта группы 7204 (лом черных металлов) предлагается установить квоту на нулевом уровне.

Комментируя проект правительственного постановления, председатель профильной ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков, сказал, что объемы экспорта лома уже давно приобрели характер экономической угрозы , ведь это создает риски для работы сталеплавильных заводов. В частности, украинский металлолом поставляется на заводы Индии и Турции, являющиеся одними из крупнейших покупателей российских энергоносителей. Каленков добавил, что экспорт лома – это самая примитивная модель экономики, ведь продажа за границу готовой стальной продукции дает в 8-10 раз больше поступлений в экономику, чем экспорт лома.