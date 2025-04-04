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Украинские мобилизованные-ФЛПы накопили миллионные долги: что будет делать ГНС
Наработки в ближайшее время передадут в Министерство финансов для рассмотрения.
Более 3 тысяч мобилизованных предпринимателей в Украине имеют налоговый долг почти в 30 миллионов гривен.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.
По его словам, мобилизованные ФЛПы могут быть освобождены от уплаты налогов, если подадут соответствующее заявление в течение 10 дней после демобилизации. Однако на практике уложиться в этот срок крайне сложно.
В Государственной налоговой службе заявили, что вводят специальные меры по поддержке мобилизованных ФЛПов и ветеранов. В частности:
Нарабатываются изменения в законодательстве по урегулированию налоговых вопросов.
В регионах создают рабочие группы, которые будут давать консультации предпринимателям.
Готовится протокол между ГНС и Минобороны, который позволит получать точные данные о мобилизованных ФЛПах.
Напомним, с 1 декабря 2024 года уточнен перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.