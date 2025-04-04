Украинские мобилизованные-ФЛПы накопили миллионные долги: что будет делать ГНС

Украинские мобилизованные ФЛПы накопили налоговый долг в 30 миллионов гривен

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Более 3 тысяч мобилизованных предпринимателей в Украине имеют налоговый долг почти в 30 миллионов гривен.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

По его словам, мобилизованные ФЛПы могут быть освобождены от уплаты налогов, если подадут соответствующее заявление в течение 10 дней после демобилизации. Однако на практике уложиться в этот срок крайне сложно.

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В Государственной налоговой службе заявили, что вводят специальные меры по поддержке мобилизованных ФЛПов и ветеранов. В частности:

Нарабатываются изменения в законодательстве по урегулированию налоговых вопросов.

В регионах создают рабочие группы, которые будут давать консультации предпринимателям.

Готовится протокол между ГНС и Минобороны, который позволит получать точные данные о мобилизованных ФЛПах.

Напомним, с 1 декабря 2024 года уточнен перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.