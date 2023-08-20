Украинские пенсионеры и беженцы могут получить выплаты за границей — "Укрпочта"

Как украинским беженцам, находящимся за границей, получить пенсию или финпомощь.

"Укрпочта" анонсировала перевод пенсий и социальных выплат украинским беженцам за границей.

Об этом говорится на сайте "Укрпочты".

Так, на первом этапе проект охватывает украинских беженцев в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны.

Украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом.

Для получения средств нужно подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

в электронном виде на сайте Укрпочты;

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

"Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем в котором было отправлено заявление, по адресу временного пребывания. Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – отметили в компании.

Напомним, украинцы могут получить дополнительные выплаты от ООН: названы категории граждан.

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