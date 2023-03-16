Украинские пенсионеры могут получить доплату от меценатов: заработал онлайн-сервис

Благотворительный взнос можно сделать адресно.
На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда начал работать онлайн-сервис так называемых "меценатских пенсий", благодаря которому можно поддержать доплатой украинских пенсионеров.
Об этом сообщает "Социальная информационная платформа".
Чтобы сделать благотворительный взнос, нужно зайти на вебпортал и выбрать раздел "благотворительные пожертвования".
Доплату можно произвести адресно – в пользу конкретного пенсионера. Для этого нужно указать сумму средств, фамилию, имя и отчество получателя, а также его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
Если взнос будет в пользу всех пенсионеров, нужно указать только его сумму.
Для проведения оплаты необходимо ввести данные своей банковской карты.
В случае персонализированной выплаты пенсионер получит доплату к своей пенсии в размере 70% от внесенного взноса уже в следующем месяце. 30% суммы уйдет в общую корзину ПФУ. Эти средства будут распределяться между пенсионерами с самыми низкими пенсиями.
Напомним, украинские пенсионеры могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии.
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