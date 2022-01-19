Украинские перевозчики просят Зеленского обсудить проблему польских разрешений на встрече с Дудой

В преддверии визита Президента Владимира Зеленского в Республику Польша украинские перевозчики проведут мирную акцию у посольства Польши в Киеве, чтобы привлечь внимание к проблеме с выдачей разрешений на транзит по территории Польши.

Как сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, они обращаются также к Владимиру Зеленскому с просьбой поднять этот вопрос на встрече с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Суть проблемы состоит в том, что начиная с 2019 года Польша постепенно уменьшала количество разрешений, выданных для украинских перевозчиков, оговоренное Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

В 2021 году установленные Польшей уменьшенные квоты были выбраны еще в октябре, а дополнительных объемов до конца года польская сторона так и не предоставила.

«Тысячи украинских перевозчиков, совершавших рейсы в 12 стран Европейского Союза, остановили свою работу. Мы требуем возвращения украинским перевозчикам квоты в 200 тысяч разрешений, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС», – говорится в заявлении АсМАП Украины.

Ограничение количества разрешений украинские перевозчики расценивают как создание искусственных помех для доставки украинских товаров на рынок ЕС.

Мирную акцию протеста АсМАП проведет в Киеве 20 января в 11.00 перед зданием посольства Республики Польша по адресу: ул. Ярославов Вал, 12