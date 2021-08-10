Украинские предприниматели задолжали государству почти 12 млрд гривен: кто и сколько должен

Украинские предприниматели задолжали государству почти 12 млрд гривен: кто и сколько должен

В то же время общий долг по уплате ЕСВ у ФЛП уменьшился.

На 7,2% уменьшился общий долг ФЛП по уплате единого социального взноса. Если в начале года 769 053 ФЛП были должны государству 12,5 млрд гривен, то по состоянию на июль — 11,6 млрд.

Об этом сообщается на платформе для работы с открытыми данными OpenDataBot.

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"Большая часть ФЛП — 49,35% — имеет задолженности от 10 до 100 000 гривен. Должники же с суммами более 100 000 гривен составляют лишь 0,15% от общего количества", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала 2021 года количество ФЛП в Украине выросло на 57 509: в январе их насчитывалось 1 900 012, а сейчас — 1 957 521.

Справка: Единый социальный взнос (ЕСВ) — это отчисления на общегосударственное социальное страхование. Ежемесячные выплаты ЕСВ являются обязательными для каждого ФЛП, независимо от того, к какой группе тот принадлежит.

Какими темпами рос долг ФЛП в прошлые годы, неизвестно, поскольку до начала 2021-го Государственная налоговая служба не считала ЕСВ налогом и не публиковала информацию о нем в формате открытых данных. С февраля 2021, однако, данные о задолженности по уплате единого социального взноса выкладываются ежемесячно.

Напомним:

Финансовую помощь от государства получили почти 340 тысяч предпринимателей и работников , чья деятельность пострадала из-за введения жестких карантинных ограничений в "красных зонах" (февраль — май 2021).

, чья деятельность пострадала из-за введения жестких карантинных ограничений в "красных зонах" (февраль — май 2021). Также плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога на время отпуска, один раз в год, в течение одного календарного месяца.

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