Украинские производители впервые посетят Международный форум молока в Польше — Союз молочных предприятий Украины

Перерабатывающий бизнес надеется наладить бизнес-связи с польской стороной вопреки торговому конфликту между Украиной и Польшей.

Молочные предприятия из Украины впервые примут участие в 20-м Международном форуме молока в городе Белосток, Польша 20-21 сентября, сообщает Союз молочных предприятий Украины (СМПУ).

"13 украинских молочных компаний, среди которых – производители молока, приглашенные на Международный молочный форум, организованный Польской Молочной Палатой (Polska Izba Mleka)", – рассказывает исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур. По его словам, СМПУ уже несколько месяцев сотрудничает с Польской Молочной Палатой.

"Мы благодарны принимающей стороне, Польской Молочной Палате, за возможность построить новые бизнес-связи и попытки уладить торговые отношения между нашими странами. От этого форума мы ожидаем обмена опытом и взглядами на ведение молочного бизнеса в разных странах, в частности, в Польше. Надеемся на плодотворное сотрудничество с польской стороной", — комментирует Арсен Дидур.

В СМПУ считают, что такая встреча особенно важна на фоне обострения отношений между Украиной и Польшей. "Напряжение ситуации вокруг торговых отношений между нашими странами ненормальное. Этому радуются только наши враги. Эта ситуация — проверка партнерства на устойчивость и мы надеемся выйти достойно из этого тупика. Бизнес, коммуницируя друг с другом, показывает открытость и желание понять друг друга", – говорит Арсен Дидур.

Как сообщила "Бизнес Телеграфу" генеральный директор Польской Молочной Палаты Агнешка Малишевская, производители молочной продукции разных стран на форуме рассмотрят проблемы молочной отрасли, которые создал мировой постпандемический кризис, агрессия россии против Украины и изменение климата. Также участники форума обсудят новые тенденции в производстве и переработке молока.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО относительно компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ Польшей, запрещающей экспорт украинского зерна.