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Украинские работодатели изменили кадровую политику: что произошло

Украинские работодатели изменили кадровую политику: что произошло

Украинские работодатели предпочитают женщин / Фото: Pexels

В украинских компаниях предпочитают нанимать на вакантные должности женщин.

Большинство украинских работодателей при подборе персонала на вакантные должности предпочитают женщин.

Как объяснила консультант по управлению персоналом Анна-Мария Сабов в комментарии телеканалу "Мы – Украина", это связано с мобилизационными правилами.

По ее словам, в условиях мобилизации во время действия военного положения многие украинские компании вынуждены обращаться к услугам адвокатских компаний, которые помогают их сотрудникам-мужчинам избежать призыва на военную службу, в частности, из-за признания предприятия критически важным.

Именно поэтому, говорит Анна-Мария Сабов, украинские работодатели предпочитают нанимать на вакантные должности женщин, по которым не нужно проводить такие консультации.

“Это очень распространенная практика. Сейчас мы могли бы гордиться тем, насколько гендерно разнообразными стали украинские компании, потому что большинство работодателей предпочитают женщин”, – подчеркнула она.

Напомним, Кабмин обязал работодателей содействовать проведению мобилизации в Украине. Так, они должны вручать повестки работникам и по требованию доставлять их в ТЦК.

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