Украинцев стали активнее брать на работу: что случилось

В среднем ежедневно появляется более 20 тысяч трудоустроенных людей.

Украинцы массово ищут работу и трудоустраиваются.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1 15 июля.

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За последние две недели в органы Государственной налоговой службы поступило более 150 соответствующих обращений. По данным Министерства экономики, в среднем ежедневно появляется более 20 тысяч трудоустроенных людей. Больше всего таких появилось в Луганской области. Меньше всего — в Житомирской.

Чиновники такую активность связывают с началом инспекции предприятий. Дело в том, что от 1 июля Гоструда совместно с налоговой проверяют предприятия на предмет официального трудоустройства сотрудников. За выявленные нарушения работодателям грозит штраф от 60 до 180 тысяч гривен.

Как сообщалось, на рынке труда в июне глобальных сдвигов не произошло. Чаще всего работу предлагают в сфере продаж и ИТ. Подавляющее большинство работодателей предлагают зарплату от 10 тыс. грн, четверть готовы начинать торговаться с 20 тыс. грн, и только 4% вакансий могут хвастаться зарплатой почти в 50 тыс. грн.

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