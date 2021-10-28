Украинские строители смогут трудоустроиться в Израиле: что для этого нужно

Украинские строители смогут трудоустроиться в Израиле: что для этого нужно

Правительство Израиля приняло решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины.

Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук провел встречу с Ицхаком Мойалем – председателем Федерации работников строительной и деревообрабатывающей промышленности государства Израиль.

Предметом встречи стало обеспечение прав и соцзащиты украинцев, имеющих право на трудоустройство в Израиле, а также привлечение дополнительных специалистов, сообщает Посольство Украины в четверг, 28 октября, на своей странице в соцсети Facebook.

"Состоялось знакомство с организационной структурой профсоюзов государства Израиль, направлениями взаимодействия с профсоюзными организациями Украины. Констатирован высокий уровень сотрудничества с украинскими партнерами. Наибольшее внимание во время беседы уделено обеспечению прав и социальной защиты граждан Украины, имеющих право на трудоустройство в Израиле. По состоянию на октябрь в 2021 году в Израиле работает около 1250 украинских строителей", — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что правительство Израиля приняло решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины.

"В этом контексте сообщается, что 8-11 ноября при непосредственном участии израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения "Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства" состоится процедура тестирования и отбора заявителей", — отмечается в сообщении.

Стороны констатировали, что наличие четких и прозрачных правил по привлечению рабочей силы из Украины мешает нелегальной трудовой миграции в Израиль.

Читайте также:

"Подработка для студента": интересная вакансия в детском магазине

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку