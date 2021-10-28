Украинские строители смогут трудоустроиться в Израиле: что для этого нужно

Правительство Израиля приняло решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины.
Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук провел встречу с Ицхаком Мойалем – председателем Федерации работников строительной и деревообрабатывающей промышленности государства Израиль.
Предметом встречи стало обеспечение прав и соцзащиты украинцев, имеющих право на трудоустройство в Израиле, а также привлечение дополнительных специалистов, сообщает Посольство Украины в четверг, 28 октября, на своей странице в соцсети Facebook.
"Состоялось знакомство с организационной структурой профсоюзов государства Израиль, направлениями взаимодействия с профсоюзными организациями Украины. Констатирован высокий уровень сотрудничества с украинскими партнерами. Наибольшее внимание во время беседы уделено обеспечению прав и социальной защиты граждан Украины, имеющих право на трудоустройство в Израиле. По состоянию на октябрь в 2021 году в Израиле работает около 1250 украинских строителей", — говорится в сообщении.
Посольство отмечает, что правительство Израиля приняло решение о дополнительном привлечении до 2000 специалистов из Украины.
"В этом контексте сообщается, что 8-11 ноября при непосредственном участии израильских экзаменаторов на базе Государственного учебного заведения "Киевское региональное высшее профессиональное училище строительства" состоится процедура тестирования и отбора заявителей", — отмечается в сообщении.
Стороны констатировали, что наличие четких и прозрачных правил по привлечению рабочей силы из Украины мешает нелегальной трудовой миграции в Израиль.
Читайте также:
- В Киеве не хватает поваров: работодатели обещают высокую зарплату
- Великобритания предлагает тысячи вакансий для иностранцев: в стране — острый дефицит рабочей силы
- Работа для украинцев в странах Балтии: какая зарплата и каких специалистов ищут