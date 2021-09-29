Украинские заробитчане массово едут в Германию: в Польше предупреждают об угрозе

К вспышке COVID-19 в Польше работало около 2 миллионов украинцев.

Украинские заробитчане сейчас предпочитают Чехию и Германию для трудоустройства, а не Польшу, как это было раньше. В соседней стране количество работников из Украины с начала пандемии сократилось с двух миллионов до одного миллиона.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на агентство Personnel Service.

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"Сейчас минимальная заработная плата в Польше составляет 2800 злотых брутто. В Украине ставка составляет 6 тысяч гривен, то есть примерно 883 злотых в месяц. Это в три раза меньше. В Германии, между тем, с 1 июля этого года минимальная заработная плата составляет 1536 евро брутто, то есть в пересчете 7041 злотых", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным агентства, тысячи украинцев работают в Германии нелегально. Впрочем, в стране закрывают на это глаза из-за дефицита работников. Впрочем, в Польше предупреждают, что отсутствие реакции их власти может повлиять на замедление польской экономики.

"Это большая угроза для нас", — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше увеличилось работников, которые впервые приехали на работу в эту страну. Больше всего едут на работу в Польшу люди в возрасте 18-25 лет.

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