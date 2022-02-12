Украинские заробитчане страну не спасут: в Польше заявили о дефиците работников в 30 профессиях

Украинские заробитчане страну не спасут: в Польше заявили о дефиците работников в 30 профессиях

Самые большие проблемы с подбором кадров возникают в строительной, транспортно-логистической отраслях и промышленности.

Спрос на работников в 2022 году в Польше ожидается на рекордном уровне. Впервые за 7 лет ни в одной профессии не будет избытка персонала. Заполнение рабочих мест станет вызовом для польских работодателей. Несмотря на растущее число работающих в Польше украинцев, трудоустройство иностранцев не удовлетворит все потребности экономики.

Об этом говорится в исследовании «Барометр профессий», проведенном по заказу Министерства семьи и социальной политики Польши – сообщают в аналитическом центре агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Проблем с поиском работы не будет ни для специалистов, ни для лиц без квалификации. В дефиците – 30 профессий. Самые большие проблемы с подбором кадров возникают в строительной, транспортно-логистической отраслях и промышленности.

«Профессия работника склада – одна из самых дефицитных. Рабочие руки нужны как крупным логистическим хабам, обслуживающим известные бренды одежды, так и всем компаниям, продающим свои товары через Интернет. Спрос на сотрудников на складах сезонный – зависит от маркетингового календаря: презентации новых коллекций, распродаж, черной пятницы, праздников. Но даже в перерывах между пиками сохраняется относительно высокий спрос на рабочих», – утверждает Дамиан Гузман, заместитель генерального директора агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

Агентства по трудоустройству также видят большой потенциал в сотрудничестве с мебельной промышленностью. На работу набирают как работников без опыта, так и квалифицированных – столяров, деревообработчиков.

Еще одна отрасль, которая борется с кадровым дефицитом и активно нанимает иностранцев, это пищевая промышленность. Наибольший дефицит работников в этой области авторы «Барометра профессий» отмечают в Поморском и Западно-Поморском воеводствах – из-за размещения здесь многих рыбоперерабатывающих заводов – и Куявско-Поморском и Великопольском воеводствах, где важную роль играет мясная промышленность.

«Сотрудничество с пищевыми предприятиями за эти годы сильно изменилось. Благодаря модернизации заводов существенно улучшились условия труда. В этой области спрос также носит сезонный характер. В рыбной индустрии пик производства приходится на последние 2-3 месяца года, хотя в остальные месяцы замедление не очень существенно. Мясоперерабатывающие предприятия обычно увеличивают производство с началом «сезонов шашлыков», то есть весной. Поэтому для тех, кто хочет работать, работы будет достаточно в любое время года», – считает Дамиан Гузман.

Высококвалифицированных работников сегодня в Польше сложно найти для любой отрасли. Не хватает водителей, водителей грузовиков и тракторов, учителей, медиков (физиотерапевтов, массажистов, врачей, спасателей), бухгалтеров.

Строительная отрасль может столкнуться с серьезными проблемами в 2022 году.

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«В строительстве за последние годы выросла заработная плата, но проблема все еще заключается в частых задолженностях в ее выплате, сложных условиях труда или даже в том, что это работа, прежде всего, для мужчин, что сужает пул доступных сотрудников», — говорит Дамиан Гузман.

Такое углубление дефицита на польском рынке труда связано с быстрым восстановлением польской экономики после пандемии. По данным Центрального статистического управления, в третьем квартале 2021 г. ВВП Польши увеличился в реальном измерении на 5,3% по сравнению с ІІІ кварталом предыдущего года. Такой результат во 2-м и 3-м квартале 2021 позволяет оптимистично смотреть на экономическую ситуацию в ближайшие кварталы.

Напомним, что в Польше упростили процедуру трудоустройства украинцев. О том, какие изменения ожидают гзаробитчан — в нашем материале.

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