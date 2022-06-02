Украинские женщины начинают устраиваться на "мужскую работу" в Польше: какие профессии им предлагают

Польские предприятия начинают предлагать "мужскую работу" украинским женщинам, которые переехали из-за войны в соседнюю страну.

Таким образом, работодатели хотят достичь двух целей — закрыть вакансии для мужчин, дефицит которых испытывает каждая отрасль польской экономики, а также дать возможность украинским беженкам трудоустроиться.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Так, отмечается, что одной из первых начала адаптироваться логистическая отрасль, где сейчас для женщин предлагают работу комплектовщиков товаров на складах. На некоторых складах уменьшают вес посылок до комфортного для женщины. Начало "высокого" сезона в логистике и торговле также приводит к увеличению спроса на работников со специальными квалификациями. К примеру, операторов автопогрузчика. Для этого для украинских женщин открывают специальные школы.

"Раньше эту работу так называемых "карщиков" выполняли только мужчины. Сейчас выехавшие из Украины женщины, спасаясь от войны, смогут освоить эту профессию совершенно бесплатно после недельных курсов и получить соответствующий сертификат. Мы запустили собственную школу операторов погрузчика на базе одного из логистических предприятий. Для женщин — это возможность устроиться на работу с зарплатой на 40% выше, чем для неквалифицированных рабочих. Для польских работодателей — это возможность найти работников на те вакансии, которые они сейчас не могут восполнить из-за дефицита мужчин", — говорит директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

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В ближайшие недели количество вакансий для женщин будет расти из-за начала "высокого" сезона производства. За прошлую неделю их стало на 10-15% больше. Без знания языка и опыта украинские женщины в Польше получают около 3400-3600 злотых в месяц (23,5 – 25 тыс. грн). Это работа на предприятиях пищевой промышленности, логистических складах и сфере обслуживания.

По данным Министерства семьи и социальной политики Польши, в стране уже нашли работу почти 180 тысяч граждан Украины – это более трети совершеннолетних, зарегистрированных в системе PESEL (польский аналог идентификационного кода). Почти 75% – это женщины. Приблизительно половина работников украинского происхождения выполняет в Польше несложную работу — чаще всего они работают на складах, в гастрономии и гостиничном хозяйстве.

Всего PESEL получили 1,1 миллионов беженцев из Украины, из них более половины – дети.

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