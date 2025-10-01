- Дата публикации
Категория
Деньги
167
1 мин
Украинским чиновникам могут урезать зарплаты: в Раде назвали лимит
На время войны в Украине могут ограничить зарплаты чиновников: нардепы подали предложение в госбюджет-2026 о лимите в 80 тыс. грн.
Народные депутаты Украины подали предложение в государственный бюджет на 2026 год об ограничении уровня зарплат чиновников лимитом в 80 тыс. грн в месяц.
Об этом сообщил нардеп, глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.
Гетманцев отметил, что на период войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено, и именно поэтому появилась инициатива об ограничении уровня зарплат чиновников.
«С этой целью вместе со спикером Русланом Стефанчуком подали предложение в Госбюджет на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц», — говорится в сообщении народного депутата.
Он отметил, что это ограничение не коснется тех, кто участвует «в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны».
Гетманцев призвал коллег из парламента присоединиться к этой инициативе.
Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета на 2026 год предусматривает значительное увеличение социальных стандартов и корректировку оплаты труда бюджетников. Минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн в месяц. Должностной оклад I тарифного разряда Единой тарифной сетки повысится до 3 470 грн.