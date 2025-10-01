ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
167
Время на прочтение
1 мин

Украинским чиновникам могут урезать зарплаты: в Раде назвали лимит

На время войны в Украине могут ограничить зарплаты чиновников: нардепы подали предложение в госбюджет-2026 о лимите в 80 тыс. грн.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Деньги

Деньги / © ТСН.ua

Народные депутаты Украины подали предложение в государственный бюджет на 2026 год об ограничении уровня зарплат чиновников лимитом в 80 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщил нардеп, глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев.

Гетманцев отметил, что на период войны бремя финансирования оборонных нужд должно быть справедливо распределено, и именно поэтому появилась инициатива об ограничении уровня зарплат чиновников.

«С этой целью вместе со спикером Русланом Стефанчуком подали предложение в Госбюджет на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников лимитом 80 тыс. грн в месяц», — говорится в сообщении народного депутата.

Он отметил, что это ограничение не коснется тех, кто участвует «в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Гетманцев призвал коллег из парламента присоединиться к этой инициативе.

Напомним, утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета на 2026 год предусматривает значительное увеличение социальных стандартов и корректировку оплаты труда бюджетников. Минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн в месяц. Должностной оклад I тарифного разряда Единой тарифной сетки повысится до 3 470 грн.

Дата публикации
Количество просмотров
167
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie