Украинским и международным компаниям необходимо объединиться для восстановления экономики Украины – Тимченко

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, говорится в материале Associated Press, освещающем ключевые события WEF2024.

«Пора нам, украинским компаниям и международным компаниям, отстроить экономику Украины. Мы должны полагаться на себя, чтобы построить будущее для Украины», — сказал Тимченко.

Как сообщалось, сегодня, во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Владимир Зеленский призвал страны присоединиться к поддержке Украины. Зеленский подчеркнул, что мировое сообщество нужно в Украине – строить, реконструировать, восстанавливать жизнь. «Каждый из вас может быть еще успешнее вместе с Украиной», — сказал он.

Напомним, 15 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе, на котором собрались политические лидеры из более чем 100 стран, а также бизнесмены и общественные деятели.