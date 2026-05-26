Украинским пенсионерам могут прибавить более тысячи гривен: об этом условии знают не все

Украинские пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут получать дополнительную ежемесячную прибавку к пенсии. Однако такая выплата предназначается не всем автоматически – для ее оформления нужно подтвердить потребность в постоянном постороннем уходе.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Речь идет о денежной помощи в размере 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году такая доплата составляет 1038 гривен в месяц.

Кто может получить доплату

Надбавка предусмотрена для одиноких пенсионеров от 80 лет, не имеющих трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать.

При этом не имеет значения, проживают такие родственники вместе с пенсионером или по отдельности. Важно именно то, существует ли юридическая обязанность предоставлять содержание.

Еще одно обязательное условие – потребность в постоянном постороннем уходе. Ее должна подтвердить врачебно-консультативная комиссия. Именно заключение ЛКК является ключевым документом для назначения этой выплаты.

Доплата должна частично компенсировать дополнительные расходы пенсионера на быт, уход и лечение.

Как оформить надбавку к пенсии

Чтобы получить выплату, пенсионеру нужно сначала пройти медицинское обследование. Для этого следует обратиться к семейному врачу или профильному специалисту, который может направить на врачебно-консультативную комиссию.

После получения заключения ЛКК необходимо подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда.

К заявлению нужно добавить:

паспорт;

регистрационный номер налогоплательщика;

медицинское заключение ЛКК;

декларацию о доходах;

при необходимости - документы, подтверждающие самостоятельное проживание.

Какие еще доплаты предусмотрены для пенсионеров 80+

Отдельно пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут получать возрастную доплату в размере 570 гривен.

Она начисляется автоматически, если пенсия не превышает 10 340 гривен. Для получения этой доплаты дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не требуется.

