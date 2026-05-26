- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинским пенсионерам могут прибавить более тысячи гривен: об этом условии знают не все
Пенсионеры после 80 лет могут получить дополнительную ежемесячную выплату, но ее назначают не автоматически. Для оформления надбавки нужно иметь заключение ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода.
Украинские пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут получать дополнительную ежемесячную прибавку к пенсии. Однако такая выплата предназначается не всем автоматически – для ее оформления нужно подтвердить потребность в постоянном постороннем уходе.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Речь идет о денежной помощи в размере 40% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году такая доплата составляет 1038 гривен в месяц.
Кто может получить доплату
Надбавка предусмотрена для одиноких пенсионеров от 80 лет, не имеющих трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать.
При этом не имеет значения, проживают такие родственники вместе с пенсионером или по отдельности. Важно именно то, существует ли юридическая обязанность предоставлять содержание.
Еще одно обязательное условие – потребность в постоянном постороннем уходе. Ее должна подтвердить врачебно-консультативная комиссия. Именно заключение ЛКК является ключевым документом для назначения этой выплаты.
Доплата должна частично компенсировать дополнительные расходы пенсионера на быт, уход и лечение.
Как оформить надбавку к пенсии
Чтобы получить выплату, пенсионеру нужно сначала пройти медицинское обследование. Для этого следует обратиться к семейному врачу или профильному специалисту, который может направить на врачебно-консультативную комиссию.
После получения заключения ЛКК необходимо подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда.
К заявлению нужно добавить:
паспорт;
регистрационный номер налогоплательщика;
медицинское заключение ЛКК;
декларацию о доходах;
при необходимости - документы, подтверждающие самостоятельное проживание.
Какие еще доплаты предусмотрены для пенсионеров 80+
Отдельно пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут получать возрастную доплату в размере 570 гривен.
Она начисляется автоматически, если пенсия не превышает 10 340 гривен. Для получения этой доплаты дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не требуется.
Напомним, экономист Олег Пендзин рассчитал реальную стоимость продуктовой корзины для пенсионеров. Почему индексации минимальной пенсии не хватает даже на еду – читайте на ТСН.ua.