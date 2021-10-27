Украинским пенсионерам повысят выплаты: кто получит доплаты

Повысят пенсию нескольким категориям украинцев.

С 1 октября в Украине пенсионеры в возрасте 70-75 лет ежемесячно будут получать доплаты размером до 300 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

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Первая выплата поступит в ноябре. По словам главы Кабмина, одновременно должно быть повышение для пенсионеров от 75 до 80 лет. Из-за увеличения минимального размера пенсии до уровня 2,5 тыс. грн. они будут получать доплаты в размере 400 грн.

Кроме того, с 1 декабря также запланировано повышение выплат. Для украинцев от 65 лет со страховым стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин минимальная пенсия вырастет до 2,6 тыс. грн.

Для всех категорий уровень минимальной пенсии вырастет на 4,34% – от 1854 до 1934 грн.

Как сообщалось, в Украине введут обязательную накопительную пенсионную систему. Впрочем, ее запуск не будет иметь дополнительной нагрузки ни на работников, ни на работодателей.

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