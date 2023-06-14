Украинский бизнес будут спасать грантами: кто сколько получит

Принимаются заявки на получение грантов по четырем программам.

Представители украинского малого и среднего бизнеса могут получить финансовую поддержку до $150 тысяч по программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Как сообщили в среду, 14 июня, в пресс-службе Минэкономики Украины, заявки на получение грантов принимаются по четырем программам.

Программа "Непрерывность и возобновление бизнеса" — направлена на поддержку непрерывности и возобновления бизнеса, включая перемещение или возобновление бизнеса в условиях войны, расширение на внешние рынки, а также поддержание уровня существующих бизнес-возможностей и/или их улучшение.

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Деятельность может быть сосредоточена на следующих потребностях: развитие производства; продажи; адаптация продукта или запуск нового продукта; сертификация; цифровые и торговые возможности; улучшение бизнес-процессов и моделей; развитие организационного потенциала.

Гранты могут получить предприятия, работающие в секторах:

информационных технологий и инжиниринга;

производства (электронное оборудование и приборы, мебель, одежда и обувь, косметические и другие изделия для здоровой жизни; продукты питания, упаковка, игрушки, товары для домашних животных, другое производство любого товара для продаж);

услуг (услуги по автоматизации, проектированию, оптимизации производств и бизнеса, консалтинг, образование, коммуникации и т.п.);

креативных индустрий (фильмы, аудиовизуальные материалы, мода и производство крафтовой продукции).

Гранты могут получить ФЛП, частные предприятия, ООО, АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.

Сумма гранта – от 600 тыс. грн. до 1,2 млн. грн.

Заявки принимаются до 24 июля 2023г.

Гранты для малых и средних женских и семейных предприятий будут предоставляться на релокацию бизнеса, открытие нового направления бизнеса, его масштабирование на территории Украины, выход на международные рынки, введение инновационных решений, оптимизацию бизнес-процессов с целью повышения эффективности.

Грант могут получить предприятия, работающие в секторах:

производство косметических, текстильных изделий, предметов домашнего обихода;

крафтовые производства;

переработка пищевых продуктов;

IT;

изготовление мебели и других продуктов.

Гранты могут получить ФЛП, частные предприятия, ООО, АО, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.

Сумма гранта – от $10 000 до $35 000.

Заявки принимаются до 24 июля 2023г.

Гранты для поддержки экспортных альянсов – будут предоставляться на реализацию мероприятий по формированию и деятельности экспортных альянсов – объединений предприятий для совместного продвижения своей продукции на экспортных рынках, включающих не менее 5 предприятий.

Заявки будут приниматься от зарегистрированных в Украине неправительственных организаций (альянсов, ассоциаций, союзов, объединений и т.п.), представляющих предприятия и частные предприниматели определенной отрасли (сектора) экономики.

Участниками экспортного альянса могут быть ФЛП, частные предприятия, имеющие штат до 250 работников и годовой оборот до 50 млн евро.

Сумма гранта – от $35 000 до $150 000.

Заявки принимаются до 30 сентября 2023 года.

Гранты для поддержки участия украинского бизнеса в международных торговых мероприятиях — предоставление грантов будет способствовать возобновлению и развитию экспортных продаж предприятий, поможет им привлечь инвестиции, расширить доступ к иностранным рынкам, а также открыть новые возможности.

Приоритетными отраслями для оказания грантовой поддержки есть информационные технологии, инжиниринг, производство, а также креативные индустрии и услуги.

Сумма гранта – от $35 000 до $90 000.

Заявки принимаются до 15 сентября 2023г.

Напомним, в Украине с 1 июля 2022 года функционирует проект "єРобота", позволяющий получить гранты на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры.

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