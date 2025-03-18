Украинский бизнес готовится к цифровой трансформации: пилотный проект SAF-T UA от M.E.Doc

Украинский ІТ-холдинг Linkos Group официально объявил о пилотном проекте внедрения стандартного аудиторского файла SAF-T UA от M.E.Doc, который реализуется с июня 2024 года. Эта инициатива стала важным шагом на пути к цифровой трансформации налогового аудита в Украине.

Что такое SAF-T UA и почему это важно?

SAF-T UA — это электронный стандарт обмена данными, обеспечивающий автоматизированную передачу бухгалтерских данных в налоговые органы во время проведения проверки. Его внедрение открывает новые возможности для украинского бизнеса, в частности, облегчает представление данных из учетных систем субъектов хозяйствования на запросы государственных органов или аудиторов.

Вызовы и решения

Реализация проекта показала, что внедрение SAF-T UA требует тщательной подготовки из-за:

Необходимости трансформации учетных систем и адаптации процессов под новый стандарт.

и адаптации процессов под новый стандарт. Вопросов безопасности данных , в частности, относительно конфиденциальности коммерческой информации.

, в частности, относительно конфиденциальности коммерческой информации. Временных ограничений — подача SAF-T UA должна быть проведена в течение 48 часов с момента получения запроса от Государственной налоговой службы.

Именно для минимизации этих вызовов и тестирования нового подхода к автоматизации налогового аудита был запущен пилотный проект.

Результаты пилотного проекта

Участие в проекте приняли 67 крупных налогоплательщиков .

. Было проведено 96 консультационных встреч и дано более 1000 экспертных ответов.

и дано Бизнес получил бесплатный доступ к тестированию SAF-T UA и профессиональную поддержку экспертов.

и профессиональную поддержку экспертов. Участники смогли раньше времени адаптировать свои системы, что способствовало оптимизации процессов и укреплению репутации компаний.

Пилотный проект подтвердил, что украинский бизнес готов к новым стандартам электронного аудита. Следующим этапом станет полноценный запуск SAF-T UA.

Опыт, полученный в ходе проекта, позволил Linkos Group создать действительно эффективное решение, учитывающее специфику украинского бизнеса и отвечающее международным стандартам. Благодаря тесному сотрудничеству с участниками различных отраслей был разработан инструмент, упрощающий процесс формирования аудиторского файла и снижающий нагрузку на финансовые отделы компаний.

Внедрение стандарта SAF-T UA станет мощным стимулом для повышения прозрачности бизнеса и улучшения инвестиционного климата в Украине, а пилотный проект SAF-T UA от M.E.Doc сделал этот переход более плавным и управляемым для украинских предприятий.

Про компанию Linkos Group:

Linkos Group — украинский IT-холдинг, занимающийся разработкой цифровых решений для автоматизации бизнеса. Linkos Group создает IT-продукты в сфере электронной отчетности и электронного документооборота, которыми уже более 20 лет пользуются бухгалтерия и бизнес всей страны. В линейке продуктов компании Linkos Group решения для подачи отчетности и документооборота M.E.Doc и СОТА, программные кассы Cashalot и «СОТА Каса», электронные подписи от «ЦСК «Україна», ERP-система ISPro и другие.