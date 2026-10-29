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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Украинский бизнес может устанавливать солнечные станции без собственных инвестиций— D.Solutions

Украинские предприятия могут устанавливать солнечные электростанции без собственных инвестиций и сокращать затраты на электроэнергию благодаря модели Power Purchase Agreement (PPA). Она предполагает, что строительство и обслуживание станции финансирует энергетическая компания, а бизнес оплачивает только производимую электроэнергию.

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Об этом сообщает D.Solutions.

При такой модели энергетическая компания берет на себя финансирование, установку и обслуживание солнечной станции. Зато предприятие покупает произведенную электроэнергию по согласованной цене, которая может быть ниже рыночной.

В D.Solutions объяснили, что такая модель особенно выгодна предприятиям со значительным дневным потреблением электроэнергии. После завершения контракта станция может перейти в собственность бизнеса.

В частности, в октябре 2026 года D.Solutions реализовала такой проект на предприятии пищевой промышленности. Компания полностью профинансировала строительство солнечной станции мощностью 375 кВт, инвестировав почти 9 млн грн. По условиям десятилетнего договора предприятие будет покупать электроэнергию по цене ниже стоимости на рынке «на сутки вперед».

Ранее D.Solutions запустила в платформе YASNO Power бесплатную функцию «Автопилот», которая помогает снизить затраты на электроэнергию и сохранять заряд домашней батареи на случай отключений.

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