Украинский бизнес может устанавливать солнечные станции без собственных инвестиций— D.Solutions

Реклама

Об этом сообщает D.Solutions.

При такой модели энергетическая компания берет на себя финансирование, установку и обслуживание солнечной станции. Зато предприятие покупает произведенную электроэнергию по согласованной цене, которая может быть ниже рыночной.

Реклама

В D.Solutions объяснили, что такая модель особенно выгодна предприятиям со значительным дневным потреблением электроэнергии. После завершения контракта станция может перейти в собственность бизнеса.

Реклама

В частности, в октябре 2026 года D.Solutions реализовала такой проект на предприятии пищевой промышленности. Компания полностью профинансировала строительство солнечной станции мощностью 375 кВт, инвестировав почти 9 млн грн. По условиям десятилетнего договора предприятие будет покупать электроэнергию по цене ниже стоимости на рынке «на сутки вперед».

Ранее D.Solutions запустила в платформе YASNO Power бесплатную функцию «Автопилот», которая помогает снизить затраты на электроэнергию и сохранять заряд домашней батареи на случай отключений.

Новости партнеров