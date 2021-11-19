Украинский бизнес надеется, что "ресурсный" законопроект окончательно снят с рассмотрения парламента

Законопроект 5600 – не что иное, как попытка искусственно наполнить бюджет путем поднятия налогов, в том числе - для мобильных операторов.

Украинский бизнес надеется, что так называемый ресурсный законопроект 5600, предусматривающий повышение налогов для ряда представителей бизнеса, и который был снят с рассмотрения парламента в четверг, больше не вернется в сессионный зал.

"Надеемся, что аргументы бизнеса услышаны, законопроект 5600 окончательно снят, а государство сядет за стол переговоров для разработки win-win сценариев изменения налогового законодательства для развития экономики страны", - отметил директор по регуляторному обеспечению оператора "Киевстар" Александр Когут.

По его словам, законопроект 5600 – не что иное, как попытка искусственно наполнить бюджет путем поднятия налогов, в том числе - для мобильных операторов. А расширение прав налоговой, наподобие запрета выезда за границу руководителям предприятий, которые имеют налоговый долг, вообще являются опасными для бизнеса и отнюдь не способствует поднятию Украины в экономических рейтингах свобод.

Когут добавил, что кейс с поднятием ренты на частоты стоит отдельного внимания, поскольку является прямым нарушением меморандума, подписанного в 2019 году между операторами и правительством Украины, в соответствии с которым государство гарантировало фискальную стабильность мобильным операторам в обмен на колоссальные инвестиции (более 15 млрд гривень) в развитие 4G-сетей в селах.

"Законопроект 5600 показал выборочный подход со стороны государства к таким кейсам, поскольку во время его обработки подобные меморандумы с одними индустриями принимались во внимание, а другие (как в случае с телекомом) - почему-то нет", - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября законопроект 5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений был снят с повестки дня Верховной Рады, что было положительно оценено ведущими бизнес-ассоциациями.