Украинский бизнес никогда не платил за свет больше, чем в ЕС — Центр Разумкова

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

«Начиная с 1 сентября 2025 года цены на электроэнергию в нашей торговой зоне (РДН базовая): Венгрия, Словакия, Румыния, Польша в Украине самые низкие. Так, в Польше цена составила 5 сентября - 111,7 евро/МВт-час, Румынии - 109,9, Словакии - 105,8, Украине - 63,37», - подчеркнул эксперт.

Он развенчал распространенные заявления промышленников о резком удорожании электричества после смены прайс-кепов.

«Стала очевидна манипуляция некоторых промышленников, после поднятия предельных цен в пиковые часы в Украине говорили, что у нас вырастут цены на 40%», — отметил Омельченко.

По его словам, в конечном счете для бизнеса Украина все равно остается конкурентной на фоне ЕС.

«Другие составляющие конечной цены для коммерческого сегмента (тариф ОСП, ОСР, поставка плюс налоги) в странах ЕС в среднем существенно выше. Поэтому даже в отдельные периоды высоких цен на РДН конечная цена э/э никогда не превышала среднеевропейскую», — объяснил эксперт.

Омельченко также подчеркнул, что прайс-кепы не должны менять конкуренцию.

«К сожалению, в Украине еще не все участники рынка понимают, что согласно правилам ЕС установленные прайс-кепы не должны регулировать цены на рынке, а призваны устанавливать ценовой потолок на случай чрезвычайных обстоятельств. В большинстве стран ЕС за последние 20 лет этот потолок никогда не достигался вообще», — отметил он.

По его мнению, главная задача Регулятора – создать прозрачные правила игры.

«Регулятор должен устанавливать прозрачные и равные правила для всех участников рынка с целью развития конкуренции в интересах потребителей. А у нас с этим проблемы из-за бестолкового ПСО и созданной системы неплатежей на балансирующем рынке», — отметил Омельченко.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что новые ограничения цен в вечерние часы не только привели в порядок рынок электроэнергии, но и создали

дополнительные стимулы для инвесторов в возобновляемую энергетику.