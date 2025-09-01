Украинский ГМК потерял половину объемов из-за войны — топ-менеджер Метинвеста

Реклама

Об этом сообщил Александр Водовиз, руководитель офиса генерального директора компании Рината Ахметова, выступая на мероприятии Radio NV в Киеве.

«До войны мы планировали инвестиции на $1,2 млрд, сохраняли долгосрочное планирование. Теперь стратегия — максимум на месяц, потому что ситуация меняется каждый день», — объяснил он.

Несмотря на сокращение экспорта вдвое, Метинвест остается ключевым экспортером страны. «Объемы экспорта упали вдвое, хотя мы остаемся самым крупным частным экспортером. Но это значит, что вся экономика ослабла вдвое, и мы больше не так сильны, как были раньше», — резюмировал он.

Также Водовиз сообщил, что компания до сих пор не получила реальную финансовую поддержку по программе Ukraine Facility, несмотря на задекларированные $8 млрд помощи для бизнеса.