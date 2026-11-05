Украинский госдолг вырос в цене после победы демократов в США— Bloomberg

Долларовые еврооблигации Украины резко подорожали / © Associated Press

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Украинские долларовые еврооблигации существенно выросли в цене после победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Участники рынка связывают позитивную динамику с ожиданиями усиления американской военной поддержки Украины на фоне изменений в политическом балансе Вашингтона.

Об этом пишет Bloomberg.

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4 ноября украинские суверенные облигации с купонной ставкой 4,5% и сроком погашения в 2034 году прибавили в цене более одного цента. Их стоимость превысила 63 цента за доллар номинала, достигнув самого высокого уровня за последний месяц.

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Инвестиционный директор Aberdeen Investments Виктор Сабо отметил, что ранее настроения инвесторов ухудшались из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

По данным издания и аналитиков рынка, инвесторы рассчитывают, что усиление позиций Демократической партии в Конгрессе США уменьшит риски прекращения или сокращения американской военной и разведывательной поддержки Украины, а также сохранит доступ к системам связи типа Starshield.

Промежуточные выборы в США в 2026 году — что известно

Демократическая партия США по результатам промежуточных выборов получила 51-е место в Сенате, необходимое для контроля над верхней палатой Конгресса. Демократы победили в нескольких штатах, где ранее сенаторские должности занимали республиканцы, в том числе в Техасе, Айове и Огайо. Кроме того, демократы получили большинство в Палате представителей, где для контроля необходимо 218 мест.

Вице-президент Европейского парламента Кристель Шальдемозе положительно оценила результаты промежуточных выборов в Конгресс США и выразила надежду, что они будут способствовать поддержке Украины. Среди возможных положительных последствий она также назвала продвижение зеленого перехода и развитие отношений с внешним миром. В то же время Шальдемозе отметила, что Европейский Союз должен продолжать укреплять свои позиции и сохранять самостоятельность.

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Получив контроль над двумя палатами Конгресса, демократы смогут вынести новые пакеты поддержки Киева на голосование и попытаться преодолеть президентское вето.

В то же время Трамп сохраняет значительные полномочия во внешней политике, поэтому рассчитывать на автоматическое изменение курса Вашингтона пока рано.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что изменение политического баланса в США приведет к усилению поддержки Киева.

«Я также благодарен республиканцам, но демократы очень четко говорят о поддержке Украины и оказании ей помощи», — заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

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