Украинский производитель лекарств завершил строительство и запустил новый производственный участок, несмотря на войну

Украинский бизнес продолжает надежно удерживать экономический фронт и инвестировать в развитие государства даже во время войны. Недавно фармацевтическая компания «Фармак» открыла новый участок по производству лекарств в небулах, строительство которого стартовало к началу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Лекарство в небулах предназначено для ингаляционного введения, и распыляется с помощью небулайзеров. Такая технология позволяет эффективно лечить аллергические и воспалительные болезни дыхательных путей.

Также на новом участке будут производиться асептические глазные капли и другие стерильные препараты в полиэтиленовых флаконах.

Расчетная мощность нового участка составляет до 40 млн небул в год.

Инвестиция в проект составила 9 млн евро – на производственной площадке установлено сверхсовременное оборудование из ЕС и США. Участок оснащен передовыми диджитал-решениями, позволяющими оператору не вмешиваться в процесс приготовления лекарств, а лишь контролировать его на цифровой панели.

Новые технологии делают невозможным любой контакт вещества с внешней средой и сводят к минимуму влияние человеческого фактора на процесс производства лекарств. Это обеспечивает максимальную стерильность приготовления препаратов.

Первым продуктом, выпущенным на новом участке, стал препарат Небуломакс для лечения бронхиальной астмы. В разработке этого сложного лекарственного средства компанией применялись современные методы, в частности, моделирование распределения аэрозольных частиц в искусственных легких.

«У нас нет права останавливаться. Война не оставляет нам выбора. Мы должны работать еще лучше, более четко и оперативно. Ведь именно в такие кризисные периоды украинцы особенно нуждаются в качественных современных лекарственных средствах», – отметил Владимир Костюк, исполнительный директор компании «Фармак».