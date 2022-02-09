Украинский рынок заполнила дешевая свинина из Европы: откуда завозят

Импорт вырос в четыре раза.

Украинский рынок заполнила дешевая свинина из Европы: в страну стали больше завозить мясо.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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За первый месяц 2022 года импорт вырос в четыре раза – до более 6,5 тыс. тонн. По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, ключевыми поставщиками свинины в Украину являются Дания, Нидерланды и Бельгия. К слову, 79% импорта – это свежее или охлажденное мясо. Остальное – замороженный продукт.

Среди основных причин увеличения импорта свинины эксперты назвали низкую стоимость мяса на рынке ЕС, а также изменение квот на ввоз европейских товаров.

Как сообщалось, в Украину начали больше завозить продуктов из-за границы : в прошлом году на 19% вырос импорт агропродукции. В Государственной таможенной службе отмечают, что в 2021-м купили товаров более чем на восемь миллиардов долларов. Основным поставщиком остались страны Европейского Союза. Возросли также поставки из стран Азии, Латинской Америки и Африки.

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