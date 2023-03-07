"Украинский след" во взрывах на "Северных потоках": в Германии и США отреагировали

В Германии и США отреагировали на скандальную публикацию журналистов, что к диверсиям на российских "Северных потоках" может быть причастна "проукраинская группа". Там заявили, что следует дождаться официальных результатов расследования.

Об этом пишет Reuters.

В Федеральном правительстве Германии отказались комментировать информацию о вероятной причастности к взрывам на газопроводах "украинской группы".

"Федеральная прокуратура расследует это дело с начала октября 2022 года. Таким образом, у него суверенитет над процедурой", – говорится в комментарии.

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США ожидают данных расследований.

"Мы считаем, и президент Байден сказал об этом, что это акт саботажа. Но мы должны позволить этим расследованиям завершиться, и только тогда мы должны рассматривать, какие дальнейшие действия могут быть или не будут целесообразны", – сказал Кирби.

Напомним, американское издание New York Times со ссылкой на анонимных чиновников, имеющих данные разведки США, заявило, что к диверсии на "Северных потоках" может быть причастна "проукраинская группа". А официальный Киев мог не знать, что такое планируется.

Разгерметизация нитей "Северного потока-1" и "Северного потока-2" в Балтийском море вблизи острова Борнгольм произошла 26 сентября 2022 года.

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