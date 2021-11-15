Украинский строительный гигант приостановил производство из-за отсутствия локомотивов

Пилипенко объяснил, что часы и дни простоя производственных предприятий стоят государству от 1% до 3% потерянного роста ВВП.

Известная украинская компания по производству строительных материалов "Ковальская" остановила на несколько дней 80% производственных мощностей из-за невозможности доставить сырье по железной дороге.

Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Пилипенко.

"Более 500 вагонов с цементом и щебнем никуда не двигались из-за тотального отсутствия тяги. Мы остановили отгрузку бетона для наших клиентов и все силы бросили на то, чтобы доставить сырье. Пока мы пытались "дотянуть" свои вагоны, простаивали цементные заводы, которые так же не могут получать своевременно сырье и отгружать продукцию", — рассказал Пилипенко.

По его словам, накапливавшиеся годами проблемы железной дороги сейчас превратились в системный кризис. Это может привести к тяжелым последствиям для всех участников рынка.

Пилипенко считает, что строители, как и например, аграрии или металлурги, стали "заложниками системных ошибок и безответственности водителей транспортного монополиста", то есть "Укрзализныци". Предприниматель считает, что наибольшие риски для экономического роста Украины несет неудовлетворительное состояние железной дороги.

"Почти 70% грузов нашей экономики и в том числе 80% строительной отрасли — вот реальное влияние железной дороги на положение вещей", — отметил строитель.

Пилипенко объяснил, что часы и дни простоя производственных предприятий стоят государству от 1% до 3% потерянного роста ВВП.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" получит 500 новых вагонов в течение двух лет.

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