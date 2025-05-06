Украинское оружие будет продаваться за границу: в правительстве рассматривают несколько сценариев экспорта

Экспорт украинского оружия может стартовать еще до конца года

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Украинские оборонные предприятия могут начать экспортировать свою продукцию уже в этом году. Среди возможных сценариев — создание фонда для закупки оружия ВСУ, куда будет поступать часть денег от продажи украинского оружия за границу. Другой вариант — введение дополнительных таможенных тарифов на экспорт оружия.

О подробностях будущих сценариев пишет Forbes Ukraine со ссылкой на источники.

По словам экс замминистра экономики Игоря Фоменко, в Украине на разных уровнях работают над сценариями экспорта украинского оружия уже несколько месяцев.

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«Политическое решение о механизме открытия экспорта вооружения может быть принято уже в мае. И президент, и господин Ермак активно присоединялись, пытались разобраться. Они в теме с сентября прошлого года», — отметил Фоменко.

Вопросы экспорта украинского оружия подняли в частности из-за того, что в прошлом году отечественные производственные мощности РЭБ и дронов были загружены лишь на 37% из-за отсутствия государственных контрактов.

«Если у государства нет ресурсов на долгосрочные контракты, контролируемый экспорт — компромиссный вариант», — заявила в феврале исполнительный директор объединения «Технологические силы Украины» (ТСУ) Екатерина Михалко.

Но, по словам основателя одного из производств БПЛА, разговаривавшего с журналистами на условиях анонимности, ситуация по возможному экспорту вооружения изменилась только в середине апреля.

«Есть общее согласование от президента на открытие экспорта», — отметил собеседник издания.

В то же время другой анонимный источник из парламентской фракции «Слуга народа» сообщил, что сейчас идет работа над разработкой процедуры экспорта.

«Решение о полноценном коммерческом экспорте — следующий шаг», — отметил депутат.

Он добавил, что сейчас Совет вместе с Госслужбой экспортного контроля работает над упрощением выезда производителей на специализированные выставки оружия.

Три сценария экспорта украинского оружия

У власти пока нет единого решения о том, по какому сценарию украинские производители могут экспортировать оружие. Но на рассмотрении находится по меньшей мере три варианта:

Точечное согласование. Экспорт 50% от размера украинских контрактов. 20% пошлины на продажи за границу.

По словам представителя крупного производителя FPV-дронов, по первому сценарию власти готовы разрешить экспорт, но каждый контракт с другими странами будет рассматриваться отдельно.

Депутат от «Слуги народа» отметил, что по такому сценарию юридически ничего не изменится, экспорт оружия и сейчас не запрещен законами Украины. Но раньше все попытки производителей получить разрешение на экспорт по конкретному контракту заканчивались фактически ничем.

По словам другого производителя FPV-дронов, второй вариант предусматривает разрешение на продажу за границу 50% от количества оружия, которое законтрактовано для нужд Украины. В то же время, производителей хотят обязать передавать часть денег от экспорта на закупку оружия для ВСУ.

По третьему сценарию предлагают ввести 20% пошлины на экспорт оружия, я полученные таким образом деньги направить в специально созданный фонд. Оттуда средства будут использоваться для закупок оружия для сил обороны Украины.

Напомним, по инициативе Украинского Совета Оружейников, состоялось публичное обсуждение одного из ключевых вопросов безопасности оборонной индустрии — защиты данных о производителях вооружения в государственных реестрах.