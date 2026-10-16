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Деньги
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«Украинской металлургии угрожает еще одна опасность, на этот раз — со стороны ЕС»: Fortune — о новых квотах на сталь

Украинская металлургия, работающая под постоянными российскими ударами и в условиях фактической блокады морского экспорта, столкнулась с новой угрозой торговыми ограничениями Евросоюза.

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«Украинской металлургии угрожает еще одна опасность, на этот раз — со стороны ЕС»: Fortune — о новых квотах на сталь

© Reuters

В июле 2026 года ЕС сократил квоты на импорт украинской стали на 60%, и новые ограничения могут сократить экспорт украинской стали в ЕС примерно на 1,3 млн. тонн в год, пишет Fortune .

Генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков в комментарии Fortune подчеркнул, что для украинских производителей европейский рынок фактически остался главным из-за проблем с морской логистикой.

«Если сравнить квоты, выделенные Украине в этом году, с прошлогодними объемами поставок, то сокращение составляет 60%. И это при условии заблокированных портов, когда у нас буквально не осталось никакой альтернативы», — сказал он.

По словам Рыженкова, после начала полномасштабной войны ЕС упразднил ограничения для украинской стали, понимая, что из-за блокады портов европейский рынок стал фактически единственным доступным. Однако в первой половине 2026 года квоты вернули, фактически приравняв Украину к другим странам вне ЕС.

«При этом вообще не учли исключительные условия, в которых мы оказались из-за проблем с логистикой, энергоснабжением и обеспеченностью персоналом. На мой взгляд, при этих обстоятельствах такой подход был слишком жестким», — говорит он.

Fortune отмечает, что ограничения со стороны ЕС накладываются на уже глубокий кризис отрасли. В 2021-2025 годах производство стали в Украине сократилось с 21 млн до 7,4 млн тонн, экспорт - с $22 млрд до $6 млрд, а налоговые поступления - с $3,5 млрд до $870 млн.

"Без рынка, на котором можно продавать продукцию, будущего фактически нет", - объясняет Рыженков. По его словам, металлургические предприятия нуждаются в высокой загрузке мощностей и долгосрочных рынках сбыта. В нынешних условиях обеспечить это практически невозможно.

На вопрос Fortune, может ли Украина вообще потерять сталелитейное производство, Рыженков ответил: «Если ничего не делать, это почти неизбежно».

Переговоры Украины с ЕС по квотам продолжаются. В Брюсселе, по данным издания, признают исключительность украинской ситуации, однако существующие ограничения пока остаются.

Как известно, за девять месяцев 2026 бюджет Украины уже недополучил около 49,5 млрд грн налогов. До конца года из-за остановки металлургии потери могут вырасти до 70 млрд грн, а по пессимистическому сценарию — до 100 млрд грн.

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