Украинцам будут выплачивать более 12 000 грн: кто может получить помощь уже сейчас

Деньги

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В Украине открыли регистрацию на новую денежную помощь для эвакуированных переселенцев с прифронтовых территорий Запорожской области. По программе отдельные категории ВПЛ могут получить по 12 300 гривен на каждого члена домохозяйства.

Об этом сообщает «Каритас Запорожья».

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица из прифронтовых общин Запорожской области, которые недавно эвакуировались в более безопасные населенные пункты региона.

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Какие условия нужно выполнить

Получить финансовую помощь могут только заявители, отвечающие всем требованиям программы.

В частности, необходимо:

эвакуироваться в течение последних 45 дней (согласно дате в справке ВПЛ);

фактически проживать в более безопасном населённом пункте Запорожской области;

не получать помощь от Каритас Запорожья или других благотворительных организаций за последние три месяца.

Также программа предусмотрена исключительно для уязвимых категорий населения. Организаторы сообщили, что размер пособия составляет 12 300 гривен на каждого члена домохозяйства.

Как подать заявку

Для участия в программе необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию, после чего заявителей пригласят на оффлайн-регистрацию. Окончательное оформление документов будет происходить в офисе БФ Каритас Запорожья по адресу: г. Запорожье, ул. Финальная, 1-Б.

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Организаторы отмечают, что гражданам не следует подавать заявку, если они не отвечают требованиям программы или уже получали аналогичную денежную помощь от благотворительных организаций в течение последних трех месяцев.

Выплаты для украинцев 2026 — последние новости

Напомним, граждане, достигшие пенсионного возраста, но продолжающие работать и откладывающие оформление пенсии, могут существенно повысить ее размер. За каждый полный месяц отсрочки до 5 лет пенсия растет на 0,5%, более 5 лет — на 0,75%. К примеру, отсрочка на 6 лет дает надбавку 54%. Однако такое решение требует тщательного расчета, поскольку потерянные выплаты за период отсрочки могут превысить будущую надбавку.

Также, ПФУ напоминает пенсионерам об обязанности в течение 10 дней сообщать об изменениях, влияющих на размер пенсии (трудоустройство, увольнение, изменение места жительства, льготный статус и т.п.). В случае несвоевременного сообщения может возникнуть переплата, которую придется вернуть государству, в том числе через суд. Сделать это можно в сервисном центре ПФУ или в Интернете через личный кабинет.

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