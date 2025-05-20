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Украинцам будут засчитывать иностранный стаж для пенсии: что изменилось
Правительство изменило правила начисления пенсий: теперь иностранный стаж будет учитываться.
Правительство приняло постановление, которое позволит украинцам, работавшим за рубежом, засчитывать приобретенный там страховой стаж для определения права на пенсию по возрасту в Украине. Обязательным требованием является наличие документов, подтверждающих этот стаж.
Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов
Как отметил народный депутат Павел Фролов, ранее для начисления пенсии учитывался только стаж, полученный в Украине или в государствах, с которыми заключены соответствующие международные соглашения.
Ранее пенсия рассчитывалась только на основе стажа в Украине или странах, с которыми есть соответствующие международные соглашения.
Требования к страховому стажу для пенсии по возрасту в 2025 году:
В 60 лет: не менее 32 лет
В 63 года: от 22 до 32 лет
В 65 лет: от 15 до 22 лет
Сейчас размер пенсии зависит от взносов, уплаченных в Украине.
«Изменения устанавливают справедливость в назначении пенсий для миллионов украинцев, которые работают за рубежом и обеспечат их всеми надлежащими правами при возвращении в Украину», — отметил нардеп.
Ранее мы сообщали, кто из пенсионеров может получить надбавки к пенсии