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Категория
Деньги
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Украинцам будут засчитывать иностранный стаж для пенсии: что изменилось

Правительство изменило правила начисления пенсий: теперь иностранный стаж будет учитываться.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Пенсия в Украине

Пенсия в Украине / © УНИАН

Правительство приняло постановление, которое позволит украинцам, работавшим за рубежом, засчитывать приобретенный там страховой стаж для определения права на пенсию по возрасту в Украине. Обязательным требованием является наличие документов, подтверждающих этот стаж.

Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов

Как отметил народный депутат Павел Фролов, ранее для начисления пенсии учитывался только стаж, полученный в Украине или в государствах, с которыми заключены соответствующие международные соглашения.

Ранее пенсия рассчитывалась только на основе стажа в Украине или странах, с которыми есть соответствующие международные соглашения.

Требования к страховому стажу для пенсии по возрасту в 2025 году:

  • В 60 лет: не менее 32 лет

  • В 63 года: от 22 до 32 лет

  • В 65 лет: от 15 до 22 лет

Сейчас размер пенсии зависит от взносов, уплаченных в Украине.

«Изменения устанавливают справедливость в назначении пенсий для миллионов украинцев, которые работают за рубежом и обеспечат их всеми надлежащими правами при возвращении в Украину», — отметил нардеп.

Ранее мы сообщали, кто из пенсионеров может получить надбавки к пенсии

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