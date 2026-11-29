Генератор (иллюстративный фото) / © facebook.com/dror.eydar

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Малые предприниматели в Украине смогут получить до 30 тысяч гривен государственной помощи на энергооборудование, чтобы продолжать работу даже при отключении электроэнергии.

Об этом сообщил Сергей Корецкий.

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Средства можно использовать для приобретения генераторов, павербанков, инверторов, аккумуляторов и стабилизаторов напряжения, а также для их установки.

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Кто сможет получить деньги

Программа предусматривает поддержку физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

Для получения помощи бизнес должен удовлетворять следующим условиям:

Быть зарегистрированным до 1 апреля 2026 года.

Иметь не больше 10 работников.

Не иметь задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ).

Как оформить помощь через Дію

Подать заявку можно будет через портал Дія, выбрав услугу «Помощь ФЛП и ООО на энергостойкость».

Соответствие предприятия условиям государственной программы будет проверяться автоматически.

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В правительстве отмечают, что даже при ограниченных финансовых ресурсах продолжают искать возможности для поддержки бизнеса. Ведь его стабильная работа обеспечивает поступление в бюджет, из которого, в частности, финансируется оборона страны.

В Украине могут изменить правила работы бизнеса во время тревог

Напомним, Верховная Рада поддержала пересмотр ограничений на работу бизнеса во время так называемой «желтой» воздушной тревоги. За соответствующее постановление проголосовали 302 депутата.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, предпринимателям предлагают разрешить самостоятельно решать, продолжать ли работу, а работникам — идти ли до укрытия.

В то же время действующие ограничения пока остаются в силе. Для их смены необходимо отдельное решение Кабмина.

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Удары по энергетике : последние новости

Напомним, за прошедшую неделю Россия атаковала Украину более 1960 ударными беспилотниками, более 1600 управляемыми авиабомбами и восемью ракетами. Как сообщил президент Владимир Зеленский, кафиры пытаются воспользоваться похолоданием и усиливают удары по энергетике, в частности подстанциям в Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.

В то же время россияне атаковали жилые дома. В ночь на 29 ноября в Одессе дрон попал в многоэтажку, погибла женщина. В Запорожье в результате удара управляемыми авиабомбами по жилому кварталу погибла мать 14-летней девочки, которую спасатели достали из-под завалов. Еще пять человек получили ранения.

Зеленский отметил необходимость усиления украинской ПВО и привлечения дополнительной международной помощи для защиты населения.

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