Украинцам дали 60 дней: что будет, если проигнорировать налог на недвижимость

Налог на недвижимость

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Украинцы, владеющие недвижимостью, подлежащей налогообложению, должны ежегодно уплачивать соответствующий налог. За просрочку платежа предусмотрены штрафы, а потом может начисляться пеня.

Об этом говорится в статье 124 Налогового кодекса.

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Какие штрафы предусмотрены за неуплату налога

Размер штрафа зависит от продолжительности просрочки.

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Если налог не уплачен в течение 30 календарных дней после истечения установленного срока, штраф составит 5% суммы долга. Если просрочка превысит 30 календарных дней, размер санкции вырастет до 10%.

В то же время, штраф не будут применять, если средства с электронного счета засчитали в счет уплаты налога на следующий операционный день.

Отдельные санкции предусмотрены за умышленное невыполнение налогового обязательства. В таком случае штраф может составить 25% суммы задолженности.

Если умышленные действия привели к просрочке более чем на 90 календарных дней или плательщика повторно привлекли к ответственности в течение трех лет, штраф может возрасти до 50% от суммы долга.

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Задолженность также может создать дополнительные риски для физических лиц-предпринимателей, работающих по единому налогу. По словам юриста Богдана Янкива, долг может стать основанием для аннулирования упрощенной системы налогообложения.

Когда нужно уплатить налог

Контролирующий орган должен направить налоговое уведомление-решение до 1 июля отчетного года.

После получения сообщения у плательщика есть 60 календарных дней, чтобы оплатить определенную сумму. Со следующего дня после окончания этого срока начинают применять штрафные санкции, а затем начислять пеню.

Согласно Налоговому кодексу, уведомление-решение может считаться врученным даже тогда, когда плательщик не просмотрел его в Электронном кабинете. Поэтому отсутствие ознакомления с уведомлением не освобождает владельца недвижимости от обязанности уплатить налог.

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Напомним, в Украине хотят заставить поставщиков коммунальных услуг платить штрафы за ошибки в платежках. Об этом говорится в законопроекте №15435, зарегистрированном в Верховной Раде.

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