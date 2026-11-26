Счетчик / © ТСН

Реклама

В Украине с воскресенья, 29 ноября, начинается период передачи показателей счетчиков электроэнергии. Бытовые потребители получат пять дней, чтобы сообщить актуальные данные и избежать неточностей в начислениях.

Как напоминают операторы систем распределения электроэнергии, передать показатели нужно до 3 декабря включительно, пишет портал "На Пенсии".

Реклама

Традиционно их принимают за два дня до завершения расчетного месяца и в первые три дня следующего. Все показатели, переданные с 29 ноября по 3 декабря, будут засчитываться по состоянию на 1 декабря.

Реклама

Это позволяет правильно определить объем использованной электроэнергии и сформировать счет за фактическое потребление.

Как передать показатели за свет

Сообщить данные счетчика можно дистанционно, не посещая облэнерго. Для этого доступны личные кабинеты на сайтах операторов, мобильные приложения, официальные чат-боты Viber и Telegram, а также контакт-центры.

Некоторые операторы принимают показатели по SMS. В этом случае необходимо соблюдать определенный формат сообщения, обычно указывая номер лицевого счета и текущий показатель.

Что будет, если не успеть до 3 декабря

Если потребитель упустит установленный срок, объем использованной за ноябрь электроэнергии могут определить по среднесуточному потреблению.

Реклама

В результате сумма в платежке может оказаться как больше, так и меньше фактической. Пересчет будет произведен после получения следующих актуальных показателей.

Что нужно знать владельцам двухзонных счетчиков

Тем, кто пользуется двухзонными электросчетчиками, необходимо передавать дневные и ночные показатели.

На дисплее они могут обозначаться кодами "1.8.1" и "1.8.2", "Т1" и "Т2" или другими символами в зависимости от модели устройства.

Правильное указание тарифных зон важно для расчета стоимости электроэнергии, ведь потребление ночью с 23:00 до 07:00 оплачивается по сниженному тарифу.

Реклама

Когда передавать показатели за газ

В то же время, украинцам напоминают, что для природного газа действуют другие сроки. Показатели газовых счетчиков должны передаваться ежемесячно от 1 до 5 числа.

Кроме того, от 28 ноября "Нафтогаз" обновляет онлайн-сервисы для приема показателей. Так что в декабре потребителям следует обратить внимание на изменения в работе цифровых платформ компании.

«Нефтегаз» изменяет правила передачи показателей счетчиков

В то же время, от 28 ноября 2026 года «Нафтогаз» прекращает принимать показатели газовых счетчиков через личный кабинет my.gas.ua и специальную онлайн-форму. Как сообщает консультационный центр "ГазПравда", изменения касаются только сервисов поставщика и не влияют на работу операторов газораспределительных сетей.

Теперь потребителям нужно передавать данные непосредственно своему оператору ГРМ — через личный кабинет, телефон, чат-бот, электронную почту или другие доступные сервисы, в частности, приложение КУБ.

Сроки остаются постоянными: характеристики газовых счетчиков нужно подавать каждый месяц от 1 до 5 числа. Ближайший период продлится с 1 по 5 декабря включительно.

Если не передать данные своевременно, потребление могут рассчитать по плановым среднемесячным показателям, из-за чего сумма в платежке будет отличаться от фактической. В то же время, подавать показатели нужно даже тогда, когда газом в течение месяца не пользовались.

К слову, с 1 декабря клиенты "Нафтогаза" (а это около 98% бытовых потребителей) будут платить за газ фиксированные 7,96 грн за кубометр с НДС. Этот годовой тариф действует до 30 апреля 2027 включительно и не влияет на начисление льгот или субсидий. Оплачивать фактически потребленный объем нужно ежемесячно до 25 числа следующего месяца.

Новости партнеров

Новости партнеров