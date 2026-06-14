Украинцам готовят единовременную выплату более 3 тыс. грн: кто получит деньги

Деньги. / © Национальный банк Украины

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Ряд категорий граждан получит в этом году разовую помощь ко Дню Независимости. Большинству украинцев не придется подавать заявления, потому что их размеры выплат уже утверждены правительством.

Кто получит дополнительные деньги ко Дню независимости, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Порядок начисления и выплаты этого пособия определен постановлением Кабмина. Документ регулирует социальную поддержку ветеранов войны, лиц с особыми наградами перед государством и остальных категорий людей.

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Размер пособия 2026-го составляет:

лицам с особыми заслугами перед Украиной — 3 100 грн;

людям с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам нацистских лагерей, которые признаны лицами с инвалидностью:

I группа — 3 100 грн;

ІІ группа — 2 900 грн;

ІІІ группа — 2 700 грн.

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и детям, родившимся в местах принудительного содержания — 1000 грн;

членам семей погибших или умерших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также супругам умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников повторно не вступивших в брак — 650 грн;

участникам войны, бывшим узникам концлагерей, лицам, принудительно вывозимым на работы, а также детям партизан и подпольщиков — 450 грн.

Как будет производиться выплата автоматически

Получателям денежной помощи, получающим пенсию, жилищные субсидии или льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, и не проходящие военную службу помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией, жилищной субсидией или льготой. Этой категории граждан обращаться с заявлением на счет не нужно.

Ветеранам войны, которые проходят военную службу, в частности, пенсионеры или получают жилищные субсидии или льготы на оплату ЖКУ, средства направят на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу.

Кому нужно подавать заявление

Украинцам, имеющим право на выплату, не являются пенсионерами, а также не получают субсидии или льготы, а также не проходят службу, для получения помощи следует обратиться в территориальный орган ПФУ.

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В заявлении нужно указать:

налоговый номер (при наличии);

данные документа, удостоверяющего личность;

реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств;

информацию по удостоверению, подтверждающему право на выплату.

К заявлению следует добавить опию документа, подтверждающего соответствующий статус, а также копию паспорта или временного удостоверения гражданина Украины.

При личном обращении необходимо иметь при себе оригиналы документов.

Если человек получит право на помощь до 24 августа, но до 1 октября деньги не поступят, он может подать заявление в Пенсионный фонд и получить выплату до 1 ноября. Подать документы можно одним из трех способов:

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почтой в соответствующее управление Пенсионного фонда;

лично в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП по месту жительства;

онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи.

Напомним, некоторые украинцы имеют право на единовременную денежную помощь при оформлении пенсии. Претендовать на такую финансовую поддержку могут работники учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты населения.

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