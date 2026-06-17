Украинцам готовят изменения в доходах: что предполагает новая Бюджетная декларация

Зарплаты возрастут, инфляция замедлится / © ТСН.ua

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Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы, определяющую основные параметры государственной финансовой политики на ближайшие годы. Речь идет о повышении зарплат, соцподдержке граждан и т.д.

Об этом стало известно от премьер-министра Юлии Свириденко.

Документ предполагает постепенное повышение социальных стандартов. В частности, в 2027 году минимальная заработная плата должна расти темпами, которые будут опережать инфляцию.

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Также планируется ежегодное увеличение прожиточного минимума. В течение 2027-2029 годов его будут повышать на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта.

Поддержка ветеранов и граждан, пострадавших от войны

Отдельным направлением бюджетной политики останется поддержка ветеранов, людей, пострадавших из-за российской агрессии, а также меры по возвращению вынужденных мигрантов и восстановлению человеческого потенциала страны.

Правительство отмечает, что Бюджетная декларация была согласована с международными партнерами и учитывает обязательства Украины в рамках программы внешней финансовой помощи.

Расчеты базируются на основном сценарии, который предполагает улучшение ситуации безопасности с 2027 года. В то же время, в документе заложен и вариант развития событий на случай продолжения активных боевых действий.

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По прогнозам правительства, экономика Украины должна ускорить темпы роста.

Правительство ожидает увеличения реального ВВП на 4,5% в 2027 году, 5,3% — в 2028-м и 6,7% — в 2029-м.

Средняя зарплата: какая будет сумма

Средняя зарплата, по прогнозу, может вырасти с 35010 грн до 44083 грн. В то же время, уровень инфляции планируют снизить с 8,9% до 5,1%.

В правительстве заявили, что новая Бюджетная декларация должна стать основой макроэкономической стабильности и дальнейшего восстановления экономики Украины.

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Напомним, ранее речь шла о том, что правительство разработало финансовую стратегию, учитывающую варианты завершения или продолжения войны.

Стали известны прогнозы относительно курса доллара, роста минимальной зарплаты и других ключевых показателей.

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