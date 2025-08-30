Украинцам грозит отключение газа из-за копеечных долгов: подробности

Газ / © Pixabay

В Украине изменяются подходы к оплате за газ. Компания «Нефтегаз», обслуживающая 98% потребителей, предупредила, что отключение возможно даже за минимальный долг в 40–50 гривен. Это правило будет действовать независимо от времени года даже во время отопительного сезона.

Об этом пишет «На Пенсии».

Когда именно отключают газ

Главным фактором для отключения является просрочка платежа. Украинцы обязаны платить:

за распределение газа — до 20 числа каждого месяца;

за поставку газа — до 25 числа следующего месяца (по базовому годовому предложению).

Если эти сроки просрочены более чем на десять дней, газоснабжение может быть приостановлено.

Имеют ли право отключать без предупреждения

Просто прийти и отключить газ, газовики не могут. По словам адвоката Юрия Айвазяна, в соответствии с Правилами поставки природного газа, потребитель должен получить письменное предупреждение не менее чем за 10 дней.

В таком сообщении обязательно отмечают:

причину отключения;

сумму долга;

дату, когда газоснабжение будет прекращено.

Восстановление подачи газа: что нужно знать

Заплатить только долг будет недостаточно. Для восстановления газоснабжения клиенту придется оплатить еще и расходы на отключение и повторное подключение.

Специалисты отмечают: даже мелкая задолженность может повлечь за собой серьезные проблемы. Чтобы избежать неприятностей, украинцам советуют проверять состояние счетов и своевременно проводить оплаты.

Напомним, массированные удары по газовой и энергетической инфраструктуре Украины угрожают стабильности отопительного сезона и безопасности энергоснабжения в стране.

Наиболее уязвимые области — это Сумская, Харьковская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Николаевская. Западные области будут менее зависимы от центральной системы и смогут частично компенсировать проблемы.

В центральных городах, в частности в Киеве и Одессе, обеспечение стабильной поставки энергии будет значительно сложнее из-за устаревшей системы распределения.

Эксперт призывает готовиться к возможным перебоям, особенно в регионах, постоянно подвергающихся атакам. Восстановление поврежденных компрессорных станций и газовых объектов гораздо сложнее, чем ремонт трансформаторов или генераций электроэнергии, поэтому важны системная подготовка и планирование ресурсов на зиму.