Украинцам хотят повысить НДС: на что могут тратить эти деньги

Украинцам хотят повысить налоги / © ТСН.ua

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Кабинет Министров прорабатывает инициативу по повышению налога на добавленную стоимость с нынешних 20% до 21%. Вырученные деньги хотят направить на формирование специального страхового фонда, который будет оказывать финансовую поддержку предприятиям для восстановления после вражеских обстрелов.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил глава Министерства экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

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Согласно замыслу чиновников, новый фонд будет покрывать так называемый «первый ущерб». Предельная сумма выплат составит 10 миллионов долларов в расчете на юридическое лицо или группу компаний.

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«Логика — мы не сможем компенсировать каждому предприятию 100% убытков. Но можем создать систему, которая даст бизнесу гарантированный стартовый капитал для быстрого восстановления. Чтобы были деньги, чтобы быстро восстановить критическое оборудование, сохранить людей, не лишиться контрактов. И как можно скорее вернуться к работе», — заявил Кравченко.

Стоимость страхового полиса для украинских предпринимателей составит 2% размера покрытия в пределах определенного лимита. Всего в фонд планируется привлечь от 2 до 3 миллиардов долларов, причем как минимум половину этой суммы рассчитывают получить при содействии международных партнеров.

В случае успешного поиска необходимых ресурсов, механизм компенсаций может заработать уже с 1 января 2027 года.

Поскольку в украинском бюджете нет свободных денег на такую инициативу, самым вероятным путем решения проблемы видят именно увеличение налога для украинцев.

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«И из разных вариантов финансирования один из самых реалистичных, который мы рассматриваем сейчас, — это повышение НДС. Почему? Потому что, если мы смотрим на механизмы финансирования страхового фонда с точки зрения масштаба ресурса, администрирование этого ресурса и скорости наполнения — сегодня это единственное решение, которое позволяет быстро мобилизовать минимально необходимые средства, чтобы украинский бизнес выстоял под интенсивными обстрелами врага этой зимой», — говорит Кравченко.

По концепции Минэкономики, дополнительный 1% уплаченного НДС будет перечисляться непосредственно в страховой фонд.

«Дискуссия с международными партнерами занимает время. И чем серьезнее позиция украинской стороны, готовность софинансировать, тем больше шанс привлечь серьезные деньги международных партнеров. Идея состоит в том, чтобы возвращать экономические активы в работу», — заявил министр.

Общий же ущерб украинского бизнеса от войны только за текущий год в Минэкономики оценивают в 10 миллиардов долларов.

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Напомним, Государственная налоговая служба опубликовала план-график, согласно которому в этом году планово проверит 1019 ФЛП. В этот перечень попадают преимущественно граждане с годовым доходом более 20 млн гривен. Но анализ прошлогодней практики свидетельствует, что количество внеплановых инспекций может превысить эти цифры в 17 раз, поскольку в прошлом году при 1008 запланированных проверках ГНС провела 16 769 внеплановых визитов.

Оказаться под риском внеплановой проверки могут и обычные украинцы в случае поступления сигналов о нарушениях. В частности, налоговая массово получает данные от британской компании Fenix International Ltd (платформа OnlyFans) о выплатах украинским авторам контента. Закон обязывает граждан с дополнительными доходами декларировать их и уплачивать 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Кроме этого, украинцы, владеющие просторными квартирами или домами, должны ежегодно платить дополнительные 25 000 гривен налога за «лишние» квадратные метры. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Закарпатской области. Обычно для уменьшения налогооблагаемой базы действуют «необлагаемые метры»: 60 кв. м для квартир, 120 кв. м для домов и 180 кв. м при наличии обоих типов жилья.

Но для недвижимости с большим метражом применяется отдельная финансовая норма. Если площадь квартиры превышает 300 кв. м, а дома — 500 кв. м, сумма начисленного налога автоматически увеличивается на 25 тысяч гривен за каждый такой объект или его долю в собственности.

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